Scuola allagata a Torre Pellice: tutti a casa gli alunni delle elementari

Questa mattina (mercoledì 7 gennaio) non sono tornati a scuola gli alunni delle elementari torresi. Un guasto all'impianto di riscaldamento infatti ha provocato l'allagamento dell'edificio di viale Dante, tanto da mettere fuori uso anche l'impianto elettrico.

“Il gelo ha provocato la rottura del rubinetto d'espansione dell'impianto di riscaldamento e della valvola di sfiato che si trovano nel sottotetto. Questo è il motivo della fuoriuscita di acqua dall'alto che ha allagato soprattutto l'ultimo piano che però non viene utilizzato. Purtroppo è scesa anche in quelli sottostanti fino alla mensa” spiega la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio.

Sul posto la Protezione civile è all'opera per rimuovere l'acqua mentre Acea sta intervenendo per riparare il guasto. L'impianto di riscaldamento era vecchio e nel suo discorso di fine anno la sindaca aveva annunciato che nel 2026 sarebbero stati affrontati proprio i problemi l'edilizia scolastica del paese.

I 102 bambini delle elementari di Torre Pellice quindi oggi sono a casa e non è ancora possibile stabilire quando potranno rientrare in aula: “In questo momento stiamo proprio valutando la gravità del danno per capire per quanto tempo dovrà rimanere chiusa” aggiunge Allisio.