Festa per Libellula, Monviso e SammaBorgo del gran finale del 26° Torneo della Befana

En plein dei club piemontesi nella giornata di commiato del 26° Torneo della Befana, grande kermesse giovanile di pallavolo a carattere nazionale, che ha portato a confronto, in cinque diverse categorie (U12 mista, U13-14-16-18 femminile), 85 squadre, coinvolgendo 14 strutture (per un totale di 20 campi da gioco) in 11 località, tra Finale Ligure e Imperia. Baricentro dell’evento, come sempre, Alassio e il suo Palaravizza che ieri ha ospitato, davanti a un numerosissimo pubblico (circa 1.500 persone), le ultime tre finali (le prime due si erano giocate sabato, con affermazioni del CogoValle U12 e del Chieri U13)).

A senso unico l’atto conclusivo dell’Under 14: vittoria del Libellula Bra 2-0 (21-17, 21-8) sul Fenera Chieri. Terza piazza per le lombarde dell’Intercomunale Cagno Como, quarto il SammaBorgo. Nell’Under 16 a prevalere sono state le ragazze del Monviso Pinerolo, che hanno regolato 2-0 (22-20, 22-20) le genovesi del CogoValle, una delle società che si è messa maggiormente in mostra in questa edizione. Sul terzo gradino del podio l’Albenga, seguita dal Marene. L’ultimo atto del Torneo della Befana 2026, riservato all’Under 18, ha visto trionfare le novaresi del SammaBorgo Cusio Sud Ovest (con sede a San Maurizio d’Opaglio, località nei pressi del Lago d’Orta), vittoriose 2-0 (21-18, 21-18) sul Volley Cherasco. Nella finalina per il 3° posto le cuneesi del Busca hanno avuto la meglio sull’Albisola.

Il 26° Torneo della Befana va dunque in archivio, tra la soddisfazione generale, con un poker del Piemonte e un buon bottino della Liguria (un oro, due argenti e un bronzo), in crescita rispetto alle scorse edizioni.

Da segnalare la presenza di alcune formazioni di club militanti in A1 (Chieri, Monviso) e di società dai floridi vivai, con un livello tecnico mediamente elevato. Grande il lavoro svolto, per quattro intense giornate, dagli arbitri (Fipav e Pgs) e dai segnapunti.

Così assegnati i riconoscimenti individuali: nell’U14 elette Giorgia Keira Andeng Tona Mbei (Libellula Bra, mvp), Giulia Acatrinei (Chieri, difesa), Martina Fornara (Sammaborgo, palleggio) e Linda Cantagalli (Intercomunale, attacco); nell’U16 sono state votate Emma Roserba (CogoValle, mvp), Camilla Foletto (Monviso Pinerolo, difesa), Cecilia Bernardi (SammaBorgo, palleggio) ed Elena Forchino (Monviso, attacco); infine nell’Under 18 le prescelte sono state Aurora Ndoja (Cherasco, mvp), Rebecca Rebagliati (Albisola, difesa), Greta Durante (Cherasco, palleggio) e Francesca Trolio (Sammaborgo, attacco).

Premi di partecipazione e di classifica nel segno della solidarietà (oggetti griffati Uni Women Italy, ente che tutela di diritti delle donne) e della promozione della pallavolo (buoni per la partecipazione al Move On Camp di Alassio, biglietti per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa, in programma a Torino tra qualche giorno, e per le gare interne dell’Honda Granda Volley Cuneo di A1).

La cerimonia finale si è tenuta alla presenza di Roberta Zucchinetti (assessore allo sport del Comune di Alassio), Rocco Invernizzi (consigliere di Regione Liguria), Ilario Simonetta (assessore allo sport del Comune di Andora), Francesco Durante (consigliere con delega allo sport del Comune di Toirano), Paolo Bassi, Salvatore Clemente, Alessandro Cartasso, Monica Neuhoff (Fipav) e Emanuele Alpignano (responsabile Move On Volley Camp). Le autorità hanno unanimemente elogiato partecipanti, accompagnatori e promotori della manifestazione.

L’organizzazione del 26° Torneo Nazionale della Befana è stata curata con grande passione e impegno dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con il sostegno dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio (finanziato con la tassa di soggiorno tramite la Rete di Destinazione Alassio), con la collaborazione di Gesco, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria e con il supporto di tutti i Comuni che hanno ospitato la competizione e delle varie Asd del territorio.

A fine evento i responsabili dell’Alassio Volley hanno ringraziato tutti i presenti e dato appuntamento dal 2 al 5 gennaio 2027 per la 27a edizione.

I roster delle formazioni vincitrici

Under 12 (CogoValle Valle Stura): Marta Leoncini, Elena Campo, Aurora Miragliotta, Irene Ottonello, Flora Noli, Gaia Ravera, Azzurra Ciarlo, Greta Ravecca, Eleonora Patrone, Nina Pastorino. All. Elena Rossi, Martina Gabelloni.

Under 13 (Club 76 Fenera Chieri Gold Santena Volley): Giulia Milan, Ginevra Simonetti, Alice Lanfranco, Diana Pioletti, Sofia Messina, Martina Alberighi, Elisabetta Mihalescu, Ylenia Lorusso, Adele De Luca, Martina Tresoldi, Valentina Defend, Martina Cavaglià, Alice Alberighi, Sveva Lattarico. All. Alice Pampuro, Diego D’Alessandro. Dirigente Massimo Bianchi.

Under 14 (Libellula Bra): Giorgia Keira Andeng Tona Mbei, Amelie Sola, Marta Viale, Ylenia Del Sorbo, Margherita Lerda, Rebecca Ballario, Emma Dogliani, Greta Gosmar, Vanessa Pinta, Viola Spezia, Asia Tavella, Diletta Zoroddu. All. Luca Peron, Samanta Feula. Dir. Alessandro Oberto.

Under 16 (Monviso Pinerolo): Eleonora Terlizzi, Siria Spreafico, Martina Baldi, Virginia Rolando, Caterina Alberto, Elena Forchino, Camilla Foletto, Marta Rapello, Francesca Rossetto, Arianna Cottone. All. Diego Sistro, Francesco Osti.

Under 18 (SammaBorgo Cusio): Giulia Albertini, Rebecca Flora Gallarate, Giulia Cometti, Emma Cominoli, Alessia Gattoni, Francesca Troilo, Francesca Valsesia, Carlotta Vergani, Michelle Zonca. All. Gabriele Aquilia. Dir. Raffaella Fantini.

I premi speciali

Under 12: Gaia Ravera (Cogovalle, mvp), Carlotta Tedesco (MonVi, difesa), Elena Campo (Cogovalle, palleggio), Irene Ottonello (Cogovalle, attacco).

Under 13: Alice Lanfranco (Chieri, mvp), Carlotta Vola (Valle Belbo, difesa), Marta Rena (Cogovalle, palleggio), Ginevra Simonetti (Chieri, attacco).

Under 14: Giorgia Keira Andeng Tona Mbei (Libellula Bra, mvp), Giulia Acatrinei (Fenera Chieri, difesa), Martina Fornara (SammaBorgo, palleggio), Linda Cantagalli (Intercomunale, attacco).

Under 16: Emma Roserba (CogoValle, mvp), Camilla Foletto (Monviso Pinerolo, difesa), Cecilia Bernardi (Sammaborgo, palleggio), Elena Forchino (Monviso, attacco).

Under 18: Aurora Ndoja (Cherasco, mvp), Rebecca Rebagliati (Albisola, difesa), Greta Durante (Cherasco, palleggio), Francesca Trolio (SammaBorgo, attacco).

L e classifiche finali

Under 12 misto: 1. Cogovalle, 2. MonVi Villanova, 3. Villanova MonVi, 4. Dogliani, 5. Balamunt, 6 PlayAsti, 7. Mozzo, 8. Golfo di Diana, 9. Libellula Bra.

Under 13 femminile: 1. Club ‘76 Fenera Chieri, 2. Cogovalle, 3. Balamunt, 4. Valle Belbo Canelli, 5. Cherasco, 6. Quiliano, 7. SammaBorgo, 8. Pro Recco, 9. Roero Canale, 10. PlayAsti, 11. Finale Ligure, 12. Intercomunale Cagno, 13. Lilliput 2013, 14. Lilliput 2014, 15. Albenga, 16. Mozzo, 17. Mazzucchelli Sanremo, 18. Santena, 19. Imperia, 20. Maremola Pietra, 21. Libellula Bra.

Under 14 femminile: 1. Libellula Bra, 2. Fenera Chieri, 3. Intercomunale Cagno, 4. SammaBorgo, 5. Monviso, 6. Cherasco, 7. Gs Pino, 8. Golfo di Diana, 9. Mazzucchelli, 10. Marene, 11. Villanova, 12. Santa Margherita, 13. Bordighera.

Under 16 femminile: 1. Monviso Pinerolo, 2. Cogovalle, 3. Albenga, 4. Marene, 5. Lingotto Parella, 6. SammaBorgo, 7. Valle Belbo Gialla, 8. Valle Belbo Blu, 9. Monviso Pinerolo 2011, 10. Casciavola, 11. Ovada, 12. Genona 05, 13. Leinì, 14. Monvi Bam, 15. Gs Pino, 16. Imperia, 17. Villanova, 18. Flores, 19. Finale, 20. Lasalliano, 21. Parella, 22. Valsesia, 23. Mazzucchelli Sanremo, 24. Carmagnola, 25. Paladonbosco Genova, 26. Arma Nova, 27. Busca, 28. Santa Margherita.

Under 18 femminile: 1. SammaBorgo, 2. Cherasco, 3. Busca, 4. Albisola, 5. Libellula Bra, 6. Volpiano, 7. Mozzo Blu, 8. Pgs El Gall. 9. Cervere, 10. Fortitudo, 11. Valle Po, 12. Golfo di Diana, 13. Intercomunale Cagno Como, 14. Mozzo Red.

I podi del 2026

Under 12: 1. CogoValle, 2. MonVi Villanova, 3. Villanova MonVi.

Under 13: 1. Fenera Chieri, 2. CogoValle, 3. Balamunt.

Under 14: 1. Monviso Pinerolo, 2. CogoValle, 3. Albenga.

Under 16: 1. Libellula Bra, 2. Fenera Chieri, 3. Intercomunale Cagno.

Under 18: 1. Sammaborgo Cusio, 2. Cherasco, 3. Busca.