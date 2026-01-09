“Palcoscenici Corsari”, al via la stagione teatrale 2025/26 al Principessa Isabella

La stagione teatrale 2025/26 “Palcoscenici Corsari” , la prima dalla riapertura del Teatro Principessa Isabella di via Verolengo, vede una serie di compagnie ospiti da tutta Italia, vincitrici dell’omonima call.

Oggi, domani e domenica - da Aversa (Campania) – è in scena il Collettivo Asse162 con “La Bestemmia degli Angeli Caduti” testo e regia di Floriana Verde, prodotto da Lombardi Creative Studios.

Venerdì 27 gennaio alle ore 21 dal teatro LaBarca di Milano, Anna Bonel sarà la protagonista di “Oltre la memoria – Diario di un figlio” , scritto da Egidio Bertazzoni, nipote di Giacomo Bertazzone, assassinato nel campo di concentramento di Hartheim e successivamente insignito dell’Ambrogino d’Oro.

Dal 27 al 29 marzo, “Torna Fra Nove Mesi” con Evelina Nazzari da Roma e dal 10 al 12 aprile “Fontamara” , una co-produzione del Teatro Lanciavicchio e Teatro Stabile d’Abruzzo. Palcoscenici Corsari è un progetto de Il Piccolo Teatro d’Arte, capofila dell’hub culturale Principessa Isabella, ed è realizzata con il contributo di Fondazione CRT. Info e biglietteria www.ilpiccoloteatrodarte.org