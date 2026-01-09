Montagna piemontese, la Regione punta su foreste e tartufi

Nel corso della seduta della Terza commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, l’assessore Marco Gallo ha illustrato le parti relative a montagna, foreste e attività estrattiva contenute nel Defr e nel bilancio di previsione 2026-2028, sui quali la Commissione dovrà esprimere parere consultivo.

“Sulla montagna - ha segnalato l’assessore - siamo in attesa dei criteri di montanità, in base alla nuova legge statale. Metà della somma totale del Fosmit viene gestita in Regione e l’altro 50% (attorno ai 100 milioni) a Roma ma la nostra quota dovrebbe essere leggermente superiore del passato, avendo molti comuni montani. Stiamo lavorando bene e per questo siamo un riferimento a livello nazionale. Ci stiamo impegnando con Ipla per preservare il patrimonio tartufigeno con nuove mappature e stiamo completando la redazione del Prae con il comparto 2, pietre ornamentali”.

Nel corso della seduta sono intervenuti per richieste di chiarimento i consiglieri Monica Canalis e Fabio Isnardi (Pd).