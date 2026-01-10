Corso ONAF 2026: diventa Assaggiatore di Formaggi nell’Anno dell’Assaggiatore

L’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio ha ufficialmente proclamato il 2026 come “Anno dell’Assaggiatore”, ponendo al centro la figura di chi tutela, valorizza e racconta il patrimonio lattiero-caseario nazionale.

In questo contesto di grande rilievo culturale, la Delegazione ONAF di Cuneo presenta il nuovo Corso ONAF di I Livello 2026 per Assaggiatori di Formaggi, un percorso formativo certificato pensato per chi desidera trasformare la passione per il formaggio in competenza riconosciuta.

Perché scegliere il Corso Assaggiatori di Formaggi ONAF 2026

Il formaggio è molto più di un prodotto alimentare: è territorio, biodiversità, tradizione e sapere artigiano.

La figura dell’assaggiatore riveste oggi un ruolo fondamentale nella valorizzazione della qualità e dell’identità casearia italiana.

Partecipare al Corso ONAF 2026 significa:

acquisire una metodologia di degustazione professionale

sviluppare un palato consapevole e allenato

entrare a far parte di una rete nazionale di esperti del settore

Il corso si svolgerà dal 3 febbraio al 17 marzo 2026.

Programma del Corso ONAF 2026: formazione teorica e degustazioni guidate

Il percorso formativo è strutturato in 10 lezioni, ciascuna composta da una parte teorica e da assaggi guidati di tre formaggi selezionati, per un apprendimento completo e concreto.

I principali contenuti del corso:

Tecnica dell’assaggio del formaggio

Analisi visiva, olfattiva e gustativa con linguaggio standardizzato ONAF.

Scienza e chimica del latte

Microbiologia, fermentazioni, muffe e batteri lattici.

Tecnologia casearia

Processi produttivi: coagulazione, stagionatura, formaggi freschi, molli, duri, erborinati e a pasta filata.

Normativa e qualità certificata

DOP, IGP, STG e sistemi di tutela del Made in Italy.

Cultura gastronomica e abbinamenti

Come valorizzare il formaggio in cucina e in sala.

A chi è rivolto il Corso Assaggiatori ONAF

Il Corso ONAF di I Livello è aperto a tutti, senza prerequisiti, ed è ideale per:

Appassionati di formaggio, desiderosi di approfondire e distinguere qualità e difetti

Professionisti della ristorazione (chef, sommelier, camerieri, affinatori)

Operatori della filiera lattiero-casearia, interessati ad arricchire il proprio curriculum professionale

💶 Quota di partecipazione: 380 €

Al termine del corso, superando l’esame finale, si ottiene l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori ONAF, titolo riconosciuto a livello nazionale.

Iscrizioni Corso ONAF 2026: posti limitati

Le iscrizioni al Corso Assaggiatori di Formaggi ONAF 2026 – Delegazione di Cuneo sono aperte, con numero chiuso per garantire un’elevata qualità didattica.

📅 Scadenza iscrizioni: 20 gennaio 2026

📌 Sede del corso: Piemonte Latte – Società Cooperativa Agricola

📍Via Cuneo, 41/C Savigliano (CN)

Direttore del corso: Pier Angelo Battaglino

📞 Telefono: 338 233 9312

📧 Email: cuneo@onaf.it

🌐 Sito ufficiale: www.onaf.it

Diventare assaggiatore significa dare voce al territorio

Imparare ad assaggiare un formaggio non è solo un esercizio sensoriale, ma un atto culturale:

ogni aroma racconta il pascolo, il lavoro del casaro e la storia di un luogo.

Il Corso ONAF 2026 rappresenta il punto di partenza per chi desidera comprendere e raccontare il formaggio con competenza, consapevolezza e passione.



