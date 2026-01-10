Corso ONAF 2026: diventa Assaggiatore di Formaggi nell’Anno dell’Assaggiatore

L’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio ha ufficialmente proclamato il 2026 come “Anno dell’Assaggiatore”, ponendo al centro la figura di chi tutela, valorizza e racconta il patrimonio lattiero-caseario nazionale.
In questo contesto di grande rilievo culturale, la Delegazione ONAF di Cuneo presenta il nuovo Corso ONAF di I Livello 2026 per Assaggiatori di Formaggi, un percorso formativo certificato pensato per chi desidera trasformare la passione per il formaggio in competenza riconosciuta.
Perché scegliere il Corso Assaggiatori di Formaggi ONAF 2026
Il formaggio è molto più di un prodotto alimentare: è territorio, biodiversità, tradizione e sapere artigiano.
La figura dell’assaggiatore riveste oggi un ruolo fondamentale nella valorizzazione della qualità e dell’identità casearia italiana.
Partecipare al Corso ONAF 2026 significa:
acquisire una metodologia di degustazione professionale
sviluppare un palato consapevole e allenato
entrare a far parte di una rete nazionale di esperti del settore
Il corso si svolgerà dal 3 febbraio al 17 marzo 2026.
Programma del Corso ONAF 2026: formazione teorica e degustazioni guidate
Il percorso formativo è strutturato in 10 lezioni, ciascuna composta da una parte teorica e da assaggi guidati di tre formaggi selezionati, per un apprendimento completo e concreto.
I principali contenuti del corso:
Tecnica dell’assaggio del formaggio
Analisi visiva, olfattiva e gustativa con linguaggio standardizzato ONAF.
Scienza e chimica del latte
Microbiologia, fermentazioni, muffe e batteri lattici.
Tecnologia casearia
Processi produttivi: coagulazione, stagionatura, formaggi freschi, molli, duri, erborinati e a pasta filata.
Normativa e qualità certificata
DOP, IGP, STG e sistemi di tutela del Made in Italy.
Cultura gastronomica e abbinamenti
Come valorizzare il formaggio in cucina e in sala.
A chi è rivolto il Corso Assaggiatori ONAF
Il Corso ONAF di I Livello è aperto a tutti, senza prerequisiti, ed è ideale per:
Appassionati di formaggio, desiderosi di approfondire e distinguere qualità e difetti
Professionisti della ristorazione (chef, sommelier, camerieri, affinatori)
Operatori della filiera lattiero-casearia, interessati ad arricchire il proprio curriculum professionale
💶 Quota di partecipazione: 380 €
Al termine del corso, superando l’esame finale, si ottiene l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori ONAF, titolo riconosciuto a livello nazionale.
Iscrizioni Corso ONAF 2026: posti limitati
Le iscrizioni al Corso Assaggiatori di Formaggi ONAF 2026 – Delegazione di Cuneo sono aperte, con numero chiuso per garantire un’elevata qualità didattica.
📅 Scadenza iscrizioni: 20 gennaio 2026
📌 Sede del corso: Piemonte Latte – Società Cooperativa Agricola
📍Via Cuneo, 41/C Savigliano (CN)
Direttore del corso: Pier Angelo Battaglino
📞 Telefono: 338 233 9312
📧 Email: cuneo@onaf.it
🌐 Sito ufficiale: www.onaf.it
Diventare assaggiatore significa dare voce al territorio
Imparare ad assaggiare un formaggio non è solo un esercizio sensoriale, ma un atto culturale:
ogni aroma racconta il pascolo, il lavoro del casaro e la storia di un luogo.
Il Corso ONAF 2026 rappresenta il punto di partenza per chi desidera comprendere e raccontare il formaggio con competenza, consapevolezza e passione.