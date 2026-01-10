Al Regina Margherita lo spettacolo di sorrisoterapia per i bambini: "La gioia è contagiosa" [INTERVISTA]

Aiutare gli altri è un'esperienza meravigliosa e fa bene anche a sé stessi. È questo il messaggio di Antonio Maglione, organizzatore di eventi sociali, che per l'Epifania ha portato gioia e allegria ai bambini ricoverati al Regina Margherita, ospitando sul palco dell'aula magna dell'ospedale maghi, cantanti, Spiderman, Minnie e la Befana.

Antonio, quali sono state le impressioni dopo un evento del genere?

"È stato un pomeriggio indimenticabile e non è facile descrivere le forti emozioni che abbiamo trasmesso e provato. È meraviglioso vedere i bambini e le loro famiglie felici e partecipi. La gioia è contagiosa, gli ospiti mi hanno ringraziato per questo pomeriggio pieno di emozioni e ci siamo lasciati con la promessa che lo rifaremo quanto prima, anche in altri luoghi come le Rsa, dove gli anziani sono soli".

Qual è stata la cosa più bella?

"Il bello è vedere la felicità negli occhi dei bambini e i loro sorrisi. Portare gioia e vederla nei loro volti è molto emozionante. La sorrisoterapia è molto utile e andrebbe fatta il più spesso possibile".

Cosa avete portato sul palco?

"I bambini hanno ballato con i cosplayer e hanno giocato con i maghi. Simo Veludo, Francesca Sabbatino e Nicholas Mazza hanno cantato e abbiamo coinvolto anche i genitori, che erano molto contenti. Tutti erano così coinvolti e divertiti che lo spettacolo è andato oltre il previsto ed è durato più di 2 ore, è stato come stare in una grande famiglia".

Per i bambini ammalati è stato sicuramente un pomeriggio di gioia, ma a voi cosa ha lasciato?

"Eravamo proprio emozionati, in una giornata del genere più che donare si riceve: chi lo fa si arricchisce interiormente. Voglio dire a tutti, specialmente ai giovani: fate volontariato, migliora tutti quanti e dà un senso alla vita".

Un ultimo messaggio che vuoi lanciare?

"Torniamo a essere umani e non giriamoci dall'altra parte: da soli non possiamo cambiare il mondo ma insieme possiamo migliorarlo. Tante gocce formano un oceano".