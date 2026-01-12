Torna la vittoria per Reale Mutua: partita di carattere sul campo di Roseto (69-73)

Una vittoria voluta, sofferta, sudata e alla fine conquistata. La Reale Mutua Basket Torino, dopo i due stop amari a Mestre e in casa con Rimini, ritrova il successo sul difficile campo della Liofilchem Roseto. Sin dalla vigilia ci si aspettava una partita dura e insidiosa contro una squadra che è fanalino di coda del campionato, ma proprio per questo particolarmente affamata di punti e che nei precedenti incontri aveva fatto soffrire squadre di alta fascia come Brindisi e Bologna. Così è stato: Torino ha dovuto inseguire per larghi tratti gli abruzzesi, litigando con le percentuali al tiro da fuori e senza poter contare sulla solita grande produzione di Robert Allen, in serata no con soli 7 punti a referto.









La Reale Mutua però è sempre rimasta in partita con il carattere, trovando proprio nel quarto decisivo l’accelerata per ribaltare l’inerzia e piazzare il sorpasso. Il volto di una vittoria trovata con lotta e mestiere è Davide Bruttini, autore di una grande prova con un massimo stagionale da 14 punti: il centro veterano ha fatto valere la sua esperienza, facendosi trovare sempre al posto giusto al momento giusto nei pressi del ferro. Nel finale in volata hanno avuto un peso importante le iniziative di Teague (16 punti per lui), mentre Roseto non è riuscita a concretizzare le occasioni per pareggiare negli ultimi possessi. Il risultato finale è 69-73, con Torino che sale nuovamente oltre il 50% di vittorie (11-10 il bilancio).

QUINTETTI INIZIALI

Roseto: Laquintana, Robinson, Cinciarini, Cannon, Tsetserukou

Torino: Schina, Massone, Teague, Allen, Bruttini

Torino soffre una buona partenza dei padroni di casa, che conducono nel punteggio nei primi minuti grazie alle iniziative dei suoi esterni Laquintana e Robinson. I gialloblù faticano a mettersi in ritmo offensivamente, specialmente da dietro l’arco. Il secondo fallo di Allen costringe coach Moretti a rimescolare le carte, giocandosi un assetto a due centri con Cusin e Bruttini che si dimostra azzeccato, soprattutto con il lungo toscano a concretizzare i pick and roll. Torino impatta così il punteggio ma l’ultima parola sulla sirena del primo quarto è di Cannon per il 16-14 abruzzese.

Dopo aver chiuso tutto sommato bene la prima frazione, Torino torna a fare i conti con la propria sterilità al tiro da tre punti: i gialloblù costruiscono ma non concretizzano da oltre l’arco (2/14 nei primi due quarti), con l’aggravante di non riuscire a mettere in ritmo Allen (ancora a secco a metà gara) e così all’intervallo la Reale Mutua è sotto 36-31.

Reale Mutua che continua ad inseguire anche nel terzo quarto, senza riuscire a trovare una scintilla che possa ribaltare l’inerzia del gioco. La difesa abruzzese si dimostra solida contro un attacco comunque in difficoltà come quello dei gialloblù. Schina prova a riportare tutto in equilibrio con due triple, dall’altra parte il talento di Robinson consegna nuovamente il vantaggio, seppur minimo, a Roseto in chiusura di terzo quarto sul 50-48.

La scintilla tanto cercata arriva in avvio di ultimo quarto: difesa attenta, possibilità di correre in transizione e tre bombe consecutive a firma di Teague, Massone e Severini per sorpasso e il massimo vantaggio torinese sul 53-59. Coach Bassi costretto a chiamare timeout, ma Torino regge soprattutto con un sorprendente Bruttini che firma il suo massimo stagionale, facendo valere la sua esperienza e facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Roseto non molla e si riporta anche a -1 con Cinciarini, ma Teague ha altre idee e ricaccia i padroni di casa sul -5 con due penetrazioni sfruttando i mismatch dopo i cambi difensivi di Roseto. Torino però non riesce a infliggere il colpo del ko e Roseto ha la chance non solo per riavvicinarsi, ma anche per provare a vincerla, ma un malinteso tra Robinson e Cannon vale una palla persa sanguinosa e il successo gialloblù. Finisce 69-73.

Coach Paolo Moretti nel postpartita: “Sono molto soddisfatto, abbiamo giocato una partita straordinaria dal punto di vista della resilienza contro una squadra che ha giocato duro e che aveva interpretato bene la sua partita. Era una sfida cruciale per entrambe le squadre, è stata una partita a punteggio basso, faccio i complimenti a Roseto e ai miei ragazzi per la prestazione e l’orgoglio mostrato.”

Liofilchem Roseto - Reale Mutua Torino 69-73 (16-14, 20-17, 14-17, 19-25)

Liofilchem Roseto: Jalen Cannon 18 (9/11, 0/5), Justin Robinson 14 (4/5, 2/7), Tommaso Laquintana 9 (4/8, 0/0), Danilo Petrovic 9 (0/0, 3/6), Daniele Cinciarini 8 (0/1, 2/3), Kiryl Tsetserukou 6 (3/4, 0/0), Antonino Sabatino 2 (1/2, 0/1), Alessio Donadoni 2 (1/1, 0/0), Marco Timperi 1 (0/0, 0/0), Angelo Del chiaro 0 (0/2, 0/0), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 4 / 8 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Jalen Cannon 12) - Assist: 15 (Justin Robinson, Kiryl Tsetserukou 3).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 16 (3/5, 1/4), Davide Bruttini 14 (6/7, 0/0), Federico Massone 10 (2/6, 2/6), Matteo Schina 10 (1/3, 2/4), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/2), Robert Allen 7 (1/6, 1/2), Umberto Stazzonelli 4 (1/1, 0/0), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Tortu' 2 (1/2, 0/4), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 16 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Robert Allen 7) - Assist: 16 (Macio Teague 5).