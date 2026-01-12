Volley A1/F: Monviso Volley saluta Malual diretta in Turchia

Adhu Malual lascia la Monviso Volley. La società ha annunciato poco fa l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto con l’opposto che doveva essere la stella della squadra, ma non ha mai davvero ingranato. Lei è attesa dall’avventura turca con il Vakifbank di Giovanni Guidetti, dove farà da riserva a Boskovic.

Al suo posto sotto il viso, tramontate le piste Smarzek e Adelusi, arriverà molto probabilmente la tedesca Lena Kindermann. Classe 1999, 191 centimetri, Kindermann gioca nella prima serie del campionato francese nel Levallois Paris Saint-Cloud, seconda forza in classifica. In 15 gare ha collezionato 181 punti, con 14 ace. Da lei si attende una scossa per la volata salvezza, anche se avrà poco tempo per ambientarsi ed entrare negli schemi della squadra di coach Nica.

Aggiornamento delle 19,45

La società ha ufficializzato Kindermann.