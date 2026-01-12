Da oggi movieri al posto dei semafori per evitare le code a Luserna San Giovanni

Sono tornati i movieri questa mattina (lunedì 12 gennaio) sulla strada provinciale 161 per evitare le code che si formavano nei giorni scorsi tra i due cantieri Terna che ora toccano Luserna San Giovanni. Si era già fatto ricorso a loro a novembre per regolare il traffico sulla stessa provinciale, ma a Bricherasio. Con la ripresa dei lavori di interramento dell’elettrodotto aereo a Luserna San Giovanni, dopo la pausa natalizia, sono tornate le code soprattutto negli orari di punta, provocate dai quattro semafori (due per senso di marcia) sulla provinciale in corrispondenza del primo cantiere che si trova all’altezza di strada Pecoul e del secondo, in corrispondenza della stazione di servizio Ip.

“A volte le auto rimanevano bloccate tra un cantiere e l’altro perché i semafori non erano perfettamente sincronizzati e perché il flusso era tale che i mezzi non riuscivano a scorrere – spiega il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni, Massimo Chiarbonello –. Così abbiamo chiesto all’azienda l’impiego dei movieri al posto dei semafori. Secondo le indicazioni dell'azienda i movieri saranno presenti dalle 3 alle 4 ore al mattino e alla sera. Dovrebbero coprire la fascia oraria dalle 7,30 alle 10,30 e dalle 15,30 alle 19,30”.