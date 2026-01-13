Corpo senza vita ritrovato a bordo strada a Settimo: senza tetto morto per cause naturali

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle ore 12.45 di oggi, martedì 13 gennaio, con un'ambulanza in via Fornaci a Settimo Torinese.

Indagano i carabinieri

In un fosso, a bordo strada, è stato rinvenuto il corpo di un uomo senza vita: è ancora mistero su quanto è accaduto. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Aggiornamento ore 15 I militari dell'Arma hanno scoperto che la vittima era un ultra settantenne, probabilmente senza tetto, senza l'evidenza di segni sul corpo che facciano presagire morte violenta. Decesso verosimilmente avvenuto per cause naturali e da diverse ore.

Nei pressi, appoggiata ad un albero, è stata rinvenuta una bicicletta, forse a lui appartenuta. Saranno effettuati sul corpo ulteriori accertamenti per escludere ogni altra ipotesi penalmente rilevante.