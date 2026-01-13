Spaccio di crack, eroina, cocaina e hashish nel Canavese, due persone arrestate a Quincinetto e Castellamonte

Due persone sono state arrestate nei giorni scorsi per fatti legati allo spaccio di droga. I carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno sequestrato diverse decine di dosi miste tra crack, eroina, cocaina e hashish. A finire in manette, invece, un 30enne e un 52enne, entrambi residenti nel Canavese e coinvolti in due episodi diversi.



L’episodio che ha portato all’arresto del trentenne risale al periodo natalizio, quando una pattuglia della stazione di Settimo Vittone ha fermato l’uomo in via XXV Aprile, a Quincinetto, a bordo di una moto. Da un controllo in banca dati è emerso non solo che il mezzo fosse sottoposto a fermo amministrativo, ma anche che il trentenne stesse guidando con patente revocata.

Dalla doppia irregolarità, però, si è passati a ulteriori controlli e si è scoperto che il giovane, nella tasca del giubbotto, aveva tre dosi di eroina, una dose di crack e due di cocaina, pronte per essere cedute. I carabinieri sono così passati alla perquisizione domiciliare: a casa dell’uomo sono stati trovati 895 euro in contanti e un bilancino di precisione, subito sequestrati. L'esito finale è stato l'arresto, che ha portato all’obbligo di dimora e dalla permanenza notturna presso il domicilio.



La vicenda di Castellamonte, invece, risale alla serata di Capodanno. Una chiamata al 112 segnala un uomo che versava in forte stato d’agitazione nel proprio appartamento. All’arrivo della pattuglia del Radiomobile, i militari hanno trovato sul tavolo del soggiorno dei residui di quella che poteva sembrare sostanza stupefacente. Controllando nelle altre stanze, sono stati poi trovati: 26 grammi di hashish, quasi 80 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 1.300 euro in contanti, anche quest’ultimi sequestrati in quanto probabile provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura eporediese, il 52enne è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.