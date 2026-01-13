Tuttocapsule inaugura il nuovo anno con uno sguardo internazionale, confermando la propria partecipazione al SIGEP WORLD 2026

L’azienda, con sede a Settimo Torinese (TO), che in poco più di dieci anni si è affermata come prima catena retail italiana dedicata al mondo del caffè, sarà protagonista all’evento riminese con uno stand dal layout rinnovato e innovativo, pensato per raccontare l’evoluzione del brand e dei suoi format, con un’attenzione particolare all’esperienza del visitatore.

Non un semplice spazio espositivo, ma un vero e proprio punto di riferimento all’interno della manifestazione, dove Tuttocapsule offrirà la possibilità di vivere in prima persona una doppia esperienza immersiva ed entrare nel suo universo valoriale.

L’allestimento accoglierà infatti gli ospiti in ambienti che riproducono due format chiave dell’offerta del brand: Accademia, dedicato al mondo degli Specialty Coffee, e Tuttocapsule La Caffetteria, la nuova proposta 2026, permettendo di vivere un’esperienza completa a 360°.

Tuttocapsule La Caffetteria rappresenta infatti il nuovo progetto con cui l’azienda torinese rafforza la propria strategia di sviluppo: un format recentemente inaugurato a Settimo Torinese, all’interno del centro commerciale Settimo Cielo, pensato come uno spazio colorato, accogliente e contemporaneo, in cui immergersi nel mondo del caffè e concedersi una pausa unica o un momento di relax all’insegna del gusto.

Tuttocapsule La Caffetteria rappresenta la risposta alle esigenze di rinnovamento di molte realtà del comparto bar, oggi alla ricerca di qualità, identità e nuove opportunità di crescita.

Un format collaudato che unisce prodotti di alta qualità, un’esperienza di consumo moderna e coinvolgente e un percorso di formazione strutturato, pensato per supportare nella gestione quotidiana dell’attività. Una soluzione concreta per valorizzare la pausa caffè e rispondere alle nuove aspettative dei consumatori.

Il format sarà presentato anche al SIGEP WORLD 2026, in abbinamento allo spazio Accademia, all’interno di un’area progettata per offrire un’esperienza di consumo innovativa e personalizzata, capace di unire il caffè alla convivialità.

L’offerta si distingue per proposte come pancake, Rainbow Latte Taiao e una selezione curata di sei tipologie di caffè in cialda, con un percorso di degustazione che parte da una miscela tradizionale, prosegue con il 100% Arabica e arriva fino allo Specialty Coffee, permettendo a ogni visitatore di scegliere il caffè più adatto ai propri gusti.

Per scoprire da vicino l’intero mondo Tuttocapsule e vivere l’esperienza dei suoi format, l’appuntamento è al SIGEP WORLD 2026, dal 16 al 20 gennaio, presso il Quartiere Fieristico di Rimini, Padiglione B1 – Stand 213.