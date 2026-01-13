Vigone fa da apripista alla stagione del Carnevale con il suo Galà

Il Galà di Carnevale di Vigone porta la prima manifestazione della festa popolare della stagione. Per il secondo anno consecutivo saranno Matteo Corino e Cristina Bertone a impersonare le maschere del Cunt Rugnun e della Bela Isidora.

Lui, 24 anni, fresatore metalmeccanico, lei, 26 anni, impiegata in agricoltura: nel 2023 avevano già partecipato al carnevale nelle vesti di paggio e damigella: “Abbiamo sempre accolto con piacere i nostri ruoli. L’atmosfera è piacevole e di anno in anno si conoscono altre persone”, commenta Corino.

Sabato 17 gennaio il ritrovo delle maschere è previsto alle 15,30 in piazza Clemente Corte. Alle 16 in via Fiochetto si terrà la visita alla casa di riposo Canonico Ribero e alla comunità Casa Brun alle 16,30, a cui seguirà, alle 17,30, l’assedio e la consegna delle chiavi della città in piazza Palazzo Civico: “È un gesto simbolico che ogni paese fa a modo suo. Noi ci ritroviamo nella piazza davanti al Municipio, dove di solito c’è un ragazzino che legge una poesia e si invita il sindaco a cedere le chiavi della città. Con tutte le maschere facciamo un po’ di scena, ci sono anche dei balli occitani, tè caldo e cioccolata per tutti.”

La serata si concluderà con l’aperitivo al Museo del Cavallo in piazza Vittorio Emanuele II e, alle 20,30, la cena, l’investitura e il ballo con maschere del Pinerolese e del Saluzzese: “L’anno scorso c’erano circa 200 maschere.” Per la cena, aperta a tutti, è necessario prenotarsi entro il 13 gennaio chiamando il 338 3863692 o il 331 8779974.

Domenica 18 sarà il momento della sfilata dei carri allegorici, a cui parteciperanno cinque gruppi: ‘I Desbela’ di Scalenghe, gli ‘Amici di Piobesi’, ‘Le Teste Mate’ di Villafalletto, ‘I Maraiun’ di Racconigi e gli ‘Amici del Pellice’ di Cavour. La partenza sarà alle 14,30 da via Torino, angolo via Giuseppe Vallero. Si continuerà su piazza Cardinal Boetto, con esibizioni e presentazioni, via Provana, via Ospedale, via Giovanni Giannino, per poi arrivare in piazza Clemente Corte, dove dalle 15,30 verranno distribuite cioccolata e bugie. Presente anche la banda La Vigoneisa.