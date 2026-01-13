Un nuovo marciapiede lungo la provinciale 167 nel centro abitato di San Pietro Val Lemina

Un nuovo tratto di marciapiede lungo la Strada Provinciale 167 tra il km 1+943 e il km 2+200: è questa l’opera per la quale l’Ufficio Pianificazione e realizzazione opere pubbliche della Direzione Azioni integrate con gli Enti locali della Città metropolitana di Torino ha avviato la progettazione, con la predisposizione di un Documento di valutazione delle alternative progettuali (DOCFAP) nel 2023 su richiesta dell’amministrazione comunale di San Pietro Val Lemina. Della possibilità di realizzare l’opera e di mettere in sicurezza un tratto del versante che sovrasta la strada si è parlato nell’incontro che, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto lunedì 12 gennaio con la Sindaca di San Pietro Val Lemina, Anna Balangero, accompagnata dal Vicesindaco, Giorgio Guercio. L’amministrazione comunale propende per l’ipotesi progettuale che prevede un marciapiede rialzato in aderenza all’attuale ciglio sinistro della Provinciale 167, con la necessità di realizzare muri di sostegno e provvedere alla regimazione delle acque di versante. La scelta di quale sarà il lato della SP 167 su cui verrà collocato il manufatto (per i tecnici della Città metropolitana, in coerenza con il documento progettuale, sarebbe preferibile il lato destro, su cui sorgono le abitazioni che si affacciano sulla Provinciale 167), sarà ancora oggetto di sopralluoghi, verifiche tecniche e concertazione. Il Comune di San Pietro Val Lemina ha chiesto alla Città metropolitana di contribuire finanziariamente alla realizzazione delle opere, anche e soprattutto per prevenire un eventuale dissesto idrogeologico che, è stato concordato durante l'incontro, dovrà essere oggetto di uno studio tecnico. La Città metropolitana si è resa disponibile, nell'ambito della convenzione per il supporto progettuale, a promuovere la valutazione geologica e a curare la progettazione esecutiva del nuovo tratto di marciapiede, a seguito degli approfondimenti tecnici che saranno concordati.