Officina Verde Tonolli, aspiranti contadini in gara per 33 orti in cassone

Nessun costo per la Città, attenzione all’inclusione e coinvolgimento attivo dei cittadini. Sono aperte le domande per l’assegnazione degli “Orti in Officina” dell’Officina Verde Tonolli, in via Valgioie 45, nel quartiere Parella, progetto di agricoltura urbana che da anni unisce sostenibilità e cura del territorio.

L’iniziativa, avviata nel 2017, è pensata per coinvolgere i cittadini in piccole attività di autoproduzione di cibo e avvicinarli a una forma concreta di agricoltura in città. A spiegarne la filosofia è Wanda Camusso, responsabile del Parco del Nobile: "Gli orti in cassone sono uno strumento semplice ma efficace per creare responsabilità condivisa. Ogni due anni i cassoni vengono rimessi a disposizione dell’utenza".

38 cassoni, anche sopraelevati

Per il biennio 2026-2027 saranno disponibili 38 cassoni (di 1,20 x 1 metro): 33 assegnati tramite bando e 5 riservati alle attività delle associazioni, che li utilizzeranno come spazi didattici coinvolgendo anche gli assegnatari. I cassoni sono in legno, alcuni a terra e altri sopraelevati, per permettere la partecipazione anche a persone con difficoltà di movimento.

Un progetto che, come sottolinea il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, non comporta spese per l’amministrazione: "È un’iniziativa a costo zero per la Città, che valorizza uno spazio pubblico e promuove buone pratiche ambientali e sociali".

Giornate di cura dell’area prima dell’assegnazione

Novità di quest’anno è il coinvolgimento diretto degli aspiranti ortisti prima della graduatoria. Tutti gli interessati sono infatti invitati a partecipare a due giornate di sistemazione dell’area e presa in carico dello spazio dell’Officina Tonolli: venerdì 16 gennaio, dalle 14 alle 17, e sabato 17 gennaio 2026, dalle 10 alle 13.

Un passaggio pensato per rendere consapevoli i partecipanti dell’impegno richiesto. "Spesso all’inizio c’è grande entusiasmo - spiegano dall’organizzazione -, ma la manutenzione costante può far venire meno i buoni propositi. Queste giornate servono proprio a capire cosa significa prendersi cura di un cassone e partecipare alla vita dell’officina".

Graduatorie per fasce d’età e priorità ai residenti

La prima graduatoria sarà suddivisa in tre fasce d’età: 18-35 anni, 36-64 anni e over 65. Possono partecipare i residenti della Circoscrizione 4, ma è prevista (in caso di spazio) anche una graduatoria extra, visto l’interesse dimostrato negli anni da cittadini della vicina Circoscrizione 3. Sono inoltre previsti due eventi pubblici annuali, seguiti dai referenti delle associazioni coinvolte nel progetto. L’interesse è già alto: sono arrivate circa quaranta domande, a conferma del successo dell’iniziativa.

Come partecipare

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 gennaio 2026. Per informazioni: email: tonolli.quattro@gmail.com, telefono: 329.3763776. Un’occasione per coltivare non solo verdure, ma anche relazioni, senso civico e attenzione all’ambiente.