Song Sung Blue, Hugh Jackman e Kate Hudson fondano una tribute band dedicata a Neil Diamond

Due musicisti in difficoltà danno vita ad una gioiosa tribute band dedicata a Neil Diamond, dimostrando che nella vita non è mai troppo tardi per trovare l'amore e seguire i propri sogni.

Song Sung Blue - Una melodia d'amore racconta la storia vera dei musicisti della tribute band dedicata a Neil Diamond : Mike ("Lightning") e Claire ("Thunder") Sardina, interpretati da due ottimi Hugh Jackman e Kate Hudson. Il film narra la loro storia d'amore e gli alti e bassi che la vita gli ha riservato.

La pellicola biografica diretta da Craig Brewer è ispirata al documentario del 2008 dal titolo omonimo Song Sung Blue - Una melodia d'amore, diretto da Greg Kohs, e ne segue adeguatamente lo schema. La regia di Brewer si dimostra talentuosa nel rappresentare la storia di due persone comuni, e sfruttando la vita di questi due musicisti riesce a raccontare un pezzo di Stati Uniti, come spesso accade in questo genere di film.

Il film si inserisce nel filone, ora di moda, di pellicole sulle star della musica, che è nato dal lungometraggio su Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, e proseguito con altre opere come Elvis, A Complete Unknown e Springsteen - Liberami dal nulla, distinguendosi però da essi nel raccontare le vicende di persone più ordinarie e meno famose di artisti come Elvis Presley, Bob Dylan e Bruce Springsteen. E proprio nel racconto della normalità, e non dello sfarzo e del successo, sta il punto di forza del film, che senza alcun snobismo descrive due vite come tante altre. Hugh Jackman dimostra ancora una volta di essere un attore estremamente versatile, che sa passare dai film d'azione a quelli musicali con facilità e destrezza.

Song Sung Blue - Una melodia d'amore non si aggiudicherà il primato del miglior film biografico musicale di sempre, ma è un lungometraggio che lascia un grande spazio ai sentimenti e alla forza della musica che li suscita.



Voto: 3,5/5



TITOLO: Song Sung Blue - Una melodia d'amore



TITOLO ORIGINALE: Song Sung Blue

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: Universal Pictures International Italy

GENERE: biografico, musicale

REGIA: Craig Brewer

CAST: Hugh Jackman, Kate Hudson, Ella Anderson, King Princess, Michael Imperioli, Hensley, Mustafa Shakir, Jayson Warner Smith, Fisher Stevens, Jim Belushi, Cecelia Riddett, Sean Allan Krill, Beth Malone, John Beckwith, Erika Slezak.

DURATA: 132 minuti