Al Baretti torna "Il corpo consapevole", Sax Nicosia: "Spettacolo straordinario, per me una scommessa vinta"

Dopo il grande successo di pubblico e critica della scorsa stagione, il teatro Baretti riprogramma "Il corpo consapevole" di Annie Baker, autrice americana premio Pulitzer 2014, una delle voci più interessanti della drammaturgia contemporanea.

Uno spettacolo contemporaneo, divertente e intelligente, che tratta con leggerezza, ma anche consapevolezza, temi importanti come il patriarcato, il gender gap, l'identità, la ridefinizione di famiglia, la salute mentale. E lo fa con una tagliente ironia.

Phyllis, docente di Psicologia in un piccolo college di Shirley, cittadina immaginaria del Vermont, è tra gli organizzatori di una settimana accademica intitolata "Il Corpo Consapevole", che vede partecipare molti artisti provenienti da tutto il mondo. Joyce, sua compagna di vita da qualche anno, insegna al liceo locale e ha un figlio che presenta vari sintomi riconducibili all’Asperger. In casa, ospite perché partecipante alla settimana di convegni e mostre, piomba Frank Bonitatibus, un fotografo che ritrae le donne chiedendo loro di spogliarsi. La sua presenza sarà un terremoto, dal quale nessuno dei personaggi uscirà indenne.

"Sì, è stata una scommessa che per fortuna abbiamo vinto", racconta Sax Nicosia, direttore artistico del Baretti e protagonista dello spettacolo insieme a Olivia Manescalchi, Samuele Migone e Valentina Virando. "È uno spettacolo bellissimo, con una meravigliosa regia di Silvio Peroni: è stato prodotto dal Baretti e non è scontato che una realtà piccola come la nostra riesca a produrre un lavoro tutto suo, nonostante i bandi comunali, regionali e delle fondazioni bancarie, che pur ci danno un enorme aiuto. Noi ce l'abbiamo fatta grazie al contributo economico di un mecenate privato, Luciano Daprile, che ha deciso di coprire quasi interamente le spese".

"Body awareness (questo il titolo in lingua originale) è un testo ironico, tagliante, attualissimo: racconta un frammento di vita di una famiglia vera, nella sua quotidianità. Per il pubblico è come spiare la normalità dal buco della serratura. Un'esperienza interessante e a tratti disturbante, vista poi la natura dei personaggi, non tutti positivi. Visto il successo e la soddisfazione del pubblico, però, posso dire con sicurezza che il testo di Annie Baker è davvero potente".

A questo link l'intervista a Sac Nicosia realizzata lo scorso settembre, per presentare la stagione del Baretti: www.torinoggi.it/2025/10/02/leggi-notizia/argomenti/copertina/articolo/sax-nicosia-torino-e-casa-il-baretti-la-familia-che-ho-scelto.html