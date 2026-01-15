Permesso ZTL Torino in scadenza a fine marzo? Ecco quando e come rinnovarlo

Tempo di rinnovo del permesso Ztl per chi abita nel centro di Torino, oppure per chi quotidianamente si trova ad attraversarlo con l'automobile. La Città informa infatti che, chi ha il tagliando in scadenza al 31 marzo 2026, può già avviare le procedere per ottenere quello nuovo.

Permesso biennale

Questo per evitare anche di intasare gli uffici all'ultimo minuto. Chi è in possesso dei requisiti, deve presentare domanda entro e non oltre il 28 febbraio 2026. I guidatori che presenteranno la richiesta in questo lasso di tempo avranno diritto ad un permesso Ztl biennale, con validità dal 1° aprile 2026 e scadenza al 31 marzo 2028.

Chi rischia le multe

Per chi invece inoltrerà la domanda dopo il 28 febbraio, oppure non provvederà al pagamento in tempo, il Comune non garantisce l'accesso alla Zona a Traffico Limitato entro la data di scadenza del vecchio permesso. In quest'ultimo caso scatteranno quindi multe per ingresso non autorizzato.

Le istanze, corredate dalla documentazione necessaria, devono essere trasmesse esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata, raggiungibile all'indirizzo https://www.spid.piemonte.it/gasp_coto/start.do.

Per consultare la guida completa ai permessi e verificare i requisiti necessari è possibile visitare la pagina istituzionale del Comune di Torino al link https://www.comune.torino.it/servizi/richiedere-permesso-accesso-ad-area-ztl.