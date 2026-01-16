Assemblea Aska al Campus, blitz del Fuan in Rettorato: "No all'Università ostaggio degli "Antifa""

Si alza la tensione in vista dell'assemblea di Askatasuna, prevista domani al Campus Einaudi. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, i rappresentanti degli studenti eletti del FUAN-Azione Universitaria hanno dato vita ad un presidio in Rettorato per protestare contro la decisione dell’Università degli Studi di Torino di concedere la sede sul Lungo Dora.

“Comprendiamo il dramma degli “Antifa” di Askatasuna, prima illusi dalla liaison con il PD, e poi finiti a piangere sul ricordo del loro ex centro sociale. Il fatto però che a consolarli ci debba pensare UniTo, concedendo l’università pubblica per una maxi seduta di terapia del lutto è vergognoso" dichiarano i rappresentanti degli studenti del FUAN.

L'appuntamento per l'assemblea di domani è fissato alle 15 al Campus Einaudi, con l'obiettivo di fare il punto per il corteo nazionale pro-Aska previsto il 31 gennaio a Torino. Da qui la decisione dei giovani di destra di dare il via ad un presidio oggi nella sede del Rettorato di via Verdi, ottenendo un incontro con il Prorettore Gianluca Cuniberti. "Non stiamo più - spiegano - al gioco di un Ateneo che continua a legittimare le solite quatto liste dei centri sociali che alle scorse elezioni, al Campus Einaudi, non sono riuscite a ottenere i voti che ha invece ottenuto il FUAN-Azione Universitaria".

"In questo quadro desolante - conclude il gruppo di destra- registriamo però con apprezzamento il parere favorevole del protettore Cuniberti alla nostra proposta di concedere l’uso degli spazi universitari solo a coloro che sottoscrivano una dichiarazione di impegno alla tutela della libertà di espressione di tutte le liste, compreso il FUAN”.

A replicare sono la capogruppo regionale di AVS Alice Ravinale, insieme alla collega in Sala Rossa di Sinistra Ecologista Sara Diena: "Invece che aperta, autonoma, critica, la destra vorrebbe che l’Università diventasse un luogo neutro, silenzioso e allineato. Cioè snaturarla".

"L'Università - proseguono le esponenti di AVS - è ma soprattutto deve restare luogo di pensiero critico e libero. È molto inquietante, da questo punto di vista, che vengano annunciate verifiche parlamentari, che hanno un sapore intimidatorio e significa travisare il ruolo dell’Università e indebolire deliberatamente il valore delle sue autonomie".