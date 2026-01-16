“Schegge” torna al CineTeatro Baretti: il cinema fuori dagli schemi

“Schegge”, la rassegna organizzata da Aiace Torino e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, prosegue nel 2026 con la sua seconda parte di incontri dedicati al cinema “fuori dagli schemi”. Dopo il brillante avvio della nuova stagione nello scorso autunno, verranno quindi proposti, fino al 12 aprile, al CineTeatro Baretti, altri quattro appuntamenti a cadenza mensile, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, in cui si esploreranno generi, autori, storia e tendenze della settima arte attraverso la visione di spezzoni significativi di film diversi, “schegge” di cinema scelte e commentate da esperti del settore, ma anche da professionisti di altra formazione. A seguire, il consueto aperitivo offerto nel foyer del cinema permetterà al pubblico di proseguire in un contesto informale il dialogo con il relatore ospite.

Il primo appuntamento del nuovo anno è con Lo spazio narratore (il 18 gennaio), incontro in cui lo scrittore Davide Longo – creatore della saga gialla, ambientata nel profondo Piemonte, con protagonisti il commissario Arcadipane e il suo ex collega Bramard – conduce il pubblico in un piccolo viaggio nell'arte di disporre persone e cose davanti all'obiettivo e accendere conflitti. Nell’appuntamento a seguire, Guerra (il 15 febbraio), lo scrittore Giuseppe Culicchia affronta un tema riemergente e sempre più inquietante esplorando i modi in cui i grandi conflitti armati sono stati raccontati dal cinema e rileggendo i classici del genere. Ospite del sesto incontro, L’amour toujours l’amour (il 15 marzo), è la regista e sceneggiatrice francese Laura Piani, autrice del brillante esordio Jane Austen ha stravolto la mia vita, che proporrà una panoramica sulle commedie romantiche dedicate al matrimonio, da L’appartamento di Billy Wilder ai film di Richard Curtis. L’appuntamento conclusivo della rassegna, Horror. Sentimento e società (il 12 aprile), sarà dedicato all’horror moderno, genere che, nato alla fine degli anni 70, non ha mai smesso di essere molto amato e frequentato per la sua capacità di intercettare i problemi della contemporaneità e i gusti del pubblico. Ne parlerà lo studioso e critico cinematografico Pier Maria Bocchi, autore del volume So cosa hai fatto. Scenari, pratiche e sentimenti dell’horror moderno.

Ingressi: intero € 7, ridotto under 25 e over 65 € 5, ridotto soci AIACE € 4.

L’incontro del 9 novembre con Luca Bigazzi è a ingresso gratuito.

Per tutti gli incontri è consigliata la prenotazione via mail: cinema@cineteatrobaretti.it

Info: AIACE Torino, via dell’Arsenale 39, Torino; aiacetorino@aiacetorino.it ; www.aiacetorino.it