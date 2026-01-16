Torino apre “The Portal”: esoterismo, storia e gusto in un’esperienza inedita [FOTO]

Sabato 31 gennaio 2026 prende vita The Portal, un’esperienza unica nel suo genere che unisce esoterismo, storia e gastronomia. Non un tour convenzionale, ma una vera e propria immersione nella città, tra i suoi luoghi più energeticamente potenti e simbolici, con degustazioni appositamente create per il percorso.

L’evento è organizzato da Valentina Gaido, founder di Virgo Torino, punto di riferimento in città per l’esoterismo, e da Isotta Rosboch, gastronoma, comunicatrice e consulente enogastronomica in Italia e all’estero. Insieme guideranno i partecipanti alla scoperta di Torino attraverso strade e piazze cariche di storia e magia, svelando angoli nascosti e simboli urbani che raccontano il lato più misterioso della città.

Durante il cammino, numerose realtà di spicco del panorama gastronomico torinese (e non solo) prenderanno parte all’esperienza, realizzando assaggi inediti pensati appositamente per The Portal, concepiti come veri e propri simboli gastronomici, in dialogo con i luoghi attraversati e con l’immaginario esoterico della città.

The Portal non è solo un percorso, ma un momento di esplorazione sensoriale e culturale. Durante le circa 4 ore di esperienza, i partecipanti saranno invitati ad assaggiare Torino in una forma diversa dal consueto, attraverso preparazioni non convenzionali, cariche di significato e suggestione.

Questo appuntamento rappresenta il primo capitolo di una serie di esperienze che nel corso dell’anno declineranno il progetto The Portal in forme e percorsi differenti, mantenendo al centro il dialogo tra città, simboli, gusto e dimensione rituale.

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono vivere Torino in un modo insolito, immersivo e memorabile. Posti limitati.