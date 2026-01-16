A Moncalieri festeggiati i 100 anni delle 'nonne' Grazia e Rita

Già il traguardo dei 100 anni è un privilegio che tocca a pochissime persone, quando poi questo straordinario compleanno interessa addirittura due persone a stretto giro di posta, per la città è una festa.

"La vostra storia è la nostra storia"

A Moncalieri è successo nei giorni scorsi, con i 100 di nonna Grazia e nonna Rita, alle quali è andato a fare gli auguri, suoi e di tutta l'amministrazione, anche il sindaco Paolo Montagna. "E sono 200!. Due secoli di vita, di ricordi, di amore racchiusi nei sorrisi di queste nonnine, che festeggiano 100 anni ciascuna".

"Un traguardo straordinario che è un dono per tutta Moncalieri: la vostra storia è la nostra storia", ha aggiunto il primo cittadino, che ha portato omaggi floreali e si è intrattenuto a con le due signore. Esempi di vita e di dedizione per tutti.