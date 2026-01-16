 / Sport

Volley A1/F: il dopo-Malual della Monviso Volley parte con Milano

Domani al Pala Bus Company sono attese Egonu e compagne

Un punto della gara della scorsa stagione con Milano (foto di Christian Bosio)

È la prima gara dopo l’addio di Malual e dall’altra parte della rete del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, domani, sabato 17 gennaio, alle 20,30, ci sarà la Numia Vero Volley Milano di Egonu e compagne. Un avversario troppo forte sulla carta, ma l’imperativo per la Monviso Volley è fare più punti possibile per difendere il tesoretto di +3 su Perugia e di +4 su San Giovanni in Marignano.

Quella di domani, oltre a segnare l’esordio della nuova opposta tedesca, Lena Kindermann, sarà una giornata importante per la classifica. Se la Monviso riuscisse a strappare anche solo un punto a Milano e le dirette rivali non facessero lo stesso con Cuneo o Firenze, la lotta salvezza sarebbe più agevole. Se invece l’impresa non riuscisse e le dirette concorrenti facessero bottino pieno, ci si ritroverebbe a pari punti con Perugia e solo un +1 su San Giovanni, con un finale di stagione che si prospetterebbe thrilling come quello del primo anno di A1.

Stasera si parlerà del dopo-Malual e del campionato di A1 nella trasmissione ‘Time Out Women’ del gruppo MoreNews. Per maggiori info, cliccare qui.

Marco Bertello

