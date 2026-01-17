 / Cronaca

Cronaca | 17 gennaio 2026, 10:17

Tagliate le gomme al minibus elettrico dell’Ice Pole Pinerolo

L’episodio è successo ieri sera nel parcheggio vicino al Palaghiaccio

“Me ne sono accorta, quando sono uscita dallo stadio, ieri sera verso le 19,20”, ha la voce preoccupata e pesante Laura Muzzarelli, presidente dell’Ice Pole Pinerolo che gestisce il Palaghiaccio olimpico di Pinerolo. Le gomme del minibus elettrico da 8 posti, usato dalla società per gli spostamenti, sono state tagliate da ignoti. Il mezzo era parcheggiato dal lato dove non ci sono le telecamere, quindi sarà più complicato risalire all’autore del gesto. Era vicino ad altri, che non sono stati toccati, questo fa pensare che l’azione fosse mirata.

Una gomma tagliata

La presidente è andata a fare denuncia ai carabinieri e non nasconde la preoccupazione, perché vede un possibile legame con le polemiche attorno alla gestione dell’impianto, che da anni si trascinano: “Si sta esagerando, episodi così fanno passare la voglia di gestire una struttura pubblica” commenta amareggiata.

Marco Bertello

