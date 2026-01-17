A Nichelino nasce il Comitato "Più Uno", con sguardo sulle amministrative del 2027

Il voto amministrativo è ancora lontano, ma c'è chi a Nichelino guarda già alla tarda primavera del 2027 e alla scelta del nuovo sindaco. In città ha preso vita in questi giorni il Comitato "Più Uno", aderendo al progetto nazionale promosso da Ernesto Ruffini che negli ultimi mesi si sta strutturando su tutto il territorio nazionale.

Alternativa politica dal basso

Il comitato nasce come risposta locale a un appello che "invita i cittadini a non rassegnarsi e a costruire un'alternativa politica basata sull’ascolto e sull’elaborazione di proposte concrete". Il progetto "Più Uno" si pone come un’alleanza costituzionale necessaria per fare fronte ad ogni forma di "attacco alla democrazia e all’Europa, ponendosi come argine alla polarizzazione, ai sovranismi e ai populismi che corrodono il dibattito pubblico - sottolineano dal comitato - Dalla dimensione nazionale all'impegno locale. Mentre il movimento si diffonde in tutta Italia come una rete capillare di partecipazione, il comitato di Nichelino si propone di declinare questi valori a livello cittadino. L’obiettivo è creare un gruppo di ascolto e proposta dove ogni persona possa dare il proprio contributo insostituibile".

Il cambiamento parte dal locale

"Ci mettiamo in cammino seguendo l'ispirazione lanciata da Ernesto Ruffini - dichiarano i promotori di Nichelino - Vogliamo che la nostra città sia parte attiva di questo cambiamento, ritrovando nella nostra Storia e nella nostra Costituzione la forza per tornare a credere nel futuro dell’Italia nel cuore dell’Europa. È il momento di affrontare i problemi del nostro Paese uno per volta, ma facendolo tutti insieme".

L'obiettivo, insomma, è quello di creare un laboratorio di cittadinanza attiva: "Il Comitato “Più Uno” di Nichelino sarà un luogo aperto a chiunque abbia a cuore la democrazia", concludono gli organizzatori, che poi sottolineano le priorità: "Diritti e ambiente: per un futuro sostenibile e inclusivo. Doveri e pace: per un ruolo dell'Italia autorevole e solidale". Per trasformare l'indignazione in proposta.

Per ulteriori info: piuuno.nichelino@gmail.com oppure https://www.facebook.com/PiuUnoNichelino