A Grugliasco fino al 7 febbraio si festeggia San Rocco

Torna la Festa patronale di San Rocco, organizzata dalla Società Le Serre per conto del Comune di Grugliasco, in collaborazione con Pro Loco Grugliasco A.P.S. e Cojtà Gruliascheisa.

Tanti gli appuntamenti in programma, con una ricca offerta di iniziative che vedranno il momento centrale nella giornata di domenica 25 gennaio, dalle 10 alle 18, con la "Fiera nel centro cittadino", i "Giochi della tradizione" e il "Mercatino degli hobbisti, stand e associazioni del territorio" in piazza Marconi e piazza Matteotti Alta. Alle 11, in un percorso che partirà dal Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, per raggiungere la Cappella di San Rocco, si terrà la sfilata a cura dell’Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, del Corpo Musicale e Majorettes di Grugliasco e del Gruppo storico "Milizia Paesana".

Giovedì 29 gennaio, alle 20.30, il padiglione "La Nave", all'interno del Parco Culturale Le Serre, accoglierà la 26ª edizione della Gru d'oro, a cura della Cojtà Gruliascheisa. Sabato 31 gennaio, alle 18, presso la Parrocchia di San Cassiano, verrà celebrata la Messa solenne in onore di San Rocco, con distribuzione del pane benedetto. Sempre il 31 gennaio e domenica 1 febbraio appuntamento con "Play on Board", per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, giochi di ruolo ed escape room.

Sempre sabato 31 gennaio, dalle 15, Agor’art Teatro organizza la "Caccia al tesoro di San Rocco" all’interno del Parco Culturale Le Serre. Un divertente pomeriggio all’insegna di performance teatrali e di momenti di gioco che coinvolgeranno adulti e bambini alla ricerca del leggendario tesoro del santo patrono. Costo assicurazione 20 euro a squadra (tre persone). Info e iscrizioni entro il 29 gennaio inviando una e-mail all‘indirizzo agorartteatro@gmail.com .

I festeggiamenti si chiuderanno sabato 7 febbraio, alle 20, con la “Cena del Viandante”, organizzata dalla Cojtà Gruliascheisa e dai Borghi del Palio presso "La Nave".