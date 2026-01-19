Fermato un uomo che usava sistemi di pagamento manomessi presso un autolavaggio

Singolare episodio quello accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio presso un noto autolavaggio self service del territorio comunale di Collegno.

Grazie a sofisticati sistemi di monitoraggio del traffico generato dalle tessere card ricaricabili, rilasciate dal gestore dell’impianto ai clienti che ne fanno richiesta, è stato possibile rilevare l’utilizzo di alcuni strumenti di pagamento apparentemente genuini, ma con un credito incrementato in modo anomalo e non riconducibile all’unico punto di ricarica autorizzato presente presso la cassa dell’impianto.

Accertata la presenza, all’interno della struttura, di un soggetto intento ad effettuare il lavaggio del proprio veicolo utilizzando una delle tessere oggetto di monitoraggio, il gestore ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza (NUE), che ha inoltrato la segnalazione alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale di Collegno.

La pattuglia intervenuta sul posto ha individuato e identificato un uomo di 40 anni, residente a Torino, mentre stava effettuando le operazioni di pulizia del proprio veicolo. L’uomo ha consegnato agli agenti la card risultata manomessa, ammettendo di aver proceduto, mediante sistemi informatici, alla fraudolenta ricarica del borsellino elettronico.

Alla luce degli accertamenti effettuati, il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, fattispecie che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro.

“Ancora una volta la nostra Polizia Municipale ha dato prova di tempismo ed efficacia – sottolinea il Sindaco Matteo Cavallone commentando l’accaduto ricordando “l’importanza del coordinamento delle varie forze dell’ordine nel presidio puntuale ed efficace del territorio”.