Dall’esperienza al risultato: cosa significa davvero affidarsi a CRLAB

Ci sono storie che cominciano con uno specchio. Il momento in cui si nota una stempiatura, una linea sottile che si ritira, un cambiamento che sembra piccolo ma che modifica il modo di guardarsi. In quel momento, la perdita dei capelli smette di essere un dettaglio: diventa un pensiero ricorrente, un disagio silenzioso, a volte un vero e proprio limite.

Per chi vive questa condizione, entrare in CRLAB non è solo accedere a un centro tricologico, ma iniziare un percorso clinico e umano costruito su misura. Qui, ogni trattamento inizia dall’ascolto e prosegue con una progettazione personalizzata, calibrata su dati reali, esigenze specifiche e obiettivi condivisi.

Un modello operativo costruito sull’individuo

L’approccio CRLAB è profondamente anti-standardizzato. Ogni paziente viene accolto da un’équipe multidisciplinare composta da tricologi, dermatologi, biologi e tecnici specializzati. Insieme, costruiscono un quadro preciso della condizione del cuoio capelluto e della struttura dei capelli attraverso strumentazioni professionali di analisi avanzata.

Da questa fase di diagnosi oggettiva nasce il piano d’intervento, che può comprendere uno o più dei quattro pilastri operativi su cui si fonda l’offerta dell’azienda.

Le quattro risposte CRLAB: trattamenti che si costruiscono nel tempo

Ogni fase del percorso CRLAB è progettata per accompagnare il paziente in modo progressivo e coerente con la sua fisionomia e il suo stile di vita. Le soluzioni offerte si articolano in quattro ambiti specialistici:

Scalp Care e trattamenti tricologici. Spesso trascurata, la salute del cuoio capelluto è alla base di qualsiasi percorso efficace. CRLAB ha sviluppato formulazioni proprietarie, testate dermatologicamente e scientificamente provate, per contrastare le problematiche più ricorrenti. I protocolli, che garantiscono risultati clinicamente testati (come riduzione della caduta e aumento del diametro del fusto) sono potenziati da tecnologie che agiscono in profondità per ristabilire l’equilibrio cutaneo.

Infoltimento non chirurgico (Sistema CRL). È una delle soluzioni più richieste da chi vive una forma avanzata di diradamento o alopecia. Il Sistema CRL è un dispositivo tecnologico, costruito su misura, che impiega capelli naturali, vergini e selezionati. Vengono innestati manualmente – uno ad uno – su una base polimerica biocompatibile e traspirante, garantendo una perfetta integrazione estetica.

Autotrapianto di capelli. Presso la CRLAB Hair Clinic di Bologna, inaugurata nel 2024, vengono eseguiti interventi di autotrapianto da parte di équipe specializzate. Il protocollo prevede una pianificazione dettagliata e l’utilizzo di tecniche microchirurgiche, per garantire una ricrescita permanente e proporzionata all’armonia del volto.

Medicina rigenerativa. L’area della medicina rigenerativa è una delle più recenti frontiere sviluppate da CRLAB. I trattamenti si basano sull’impiego di cellule autologhe, fattori di crescita e bioattivi di ultima generazione, con l’obiettivo di riattivare i follicoli dormienti e migliorare la qualità dei tessuti. Questa soluzione è indicata sia come trattamento preventivo, sia come supporto post-trapianto.

Una storia che parte da lontano, ma guarda avanti

Fondata nel 1968 a Bologna, CRLAB ha scelto fin dall’inizio di investire nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica. Oggi, dopo oltre cinquant’anni di attività, l’azienda è presente in 28 Paesi e conta più di 200 centri autorizzati nel mondo. Un’espansione costruita non su franchising improvvisati, ma su una rete basata su formazione continua, protocolli condivisi e standard clinici rigorosi.

La crescita del brand non ha mai compromesso il suo principio fondante: la centralità della persona. Non esistono soluzioni preconfezionate, ma solo percorsi costruiti con rigore, ascolto e trasparenza.

Un metodo che va oltre la tricologia

Quello che CRLAB propone non è soltanto un trattamento per i capelli, ma un intervento che impatta profondamente sulla percezione di sé. Ristabilire la propria immagine, ritrovare una capigliatura coerente con il proprio volto, significa spesso recuperare fiducia, sicurezza, stabilità emotiva.

Per questo motivo, il lavoro di CRLAB non si limita alla risoluzione del problema visibile, ma si estende a tutta la dimensione esperienziale del paziente. È un metodo che unisce evidenze scientifiche e umanità, tecnologia e ascolto, estetica e salute. Ed è proprio questa visione che rende il marchio un punto di riferimento nel panorama globale.











