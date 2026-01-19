 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 19 gennaio 2026, 13:00

Rentri: esclusi dall’iscrizione parrucchieri, centri estetici e tatuatori

Stefania Baiolini (Confartigianato Imprese Piemonte): “Importante risultato per migliaia di imprese piemontesi, ottenuto grazie al pressing che ha portato al riconoscimento delle specificità del nostro settore”

Rentri: esclusi dall’iscrizione parrucchieri, centri estetici e tatuatori

Semplificazione in arrivo per le micro e piccole imprese del settore benessere: acconciatori, estetisti e tatuatori vengono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti).

 

Infatti, la Legge di Bilancio 2026 modifica l’articolo 188-bis del Codice dell’Ambiente ed esclude dall’iscrizione al RENTRI le attività del settore benessere, tra cui parrucchieri, centri estetici e tatuatori.

 

La misura recepisce una richiesta avanzata da tempo dalle categorie interessate, che avevano evidenziato l’eccessiva complessità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e alla tipologia delle imprese coinvolte.

 

L’esclusione dal RENTRI rappresenta un intervento di semplificazione normativa significativo per migliaia di micro e piccole imprese artigiane del settore dei servizi di acconciatura e trattamenti estetici che in Piemonte sono oltre 12mila. Viene infatti evitata l’introduzione di un ulteriore obbligo digitale che avrebbe comportato costi amministrativi, formazione e gestione informatica non proporzionati all’attività svolta.

 

L'esonero non elimina però gli obblighi di corretta gestione dei rifiuti. Le imprese del settore benessere continuano a dover: smaltire i rifiuti pericolosi prodotti dall'attività (come aghi, lame monouso e materiali contaminati) tramite operatori autorizzati; conservare i formulari di identificazione dei rifiuti (Fir) in formato cartaceo per i controlli previsti; effettuare lo smaltimento con una periodicità almeno annuale.

 

“L’esclusione del settore benessere dall’iscrizione al RENTRI - commenta Stefania Baiolini, Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Benessere - è frutto di un efficace lavoro di rappresentanza che ha portato all’introduzione di sistemi alternativi che consentono una gestione più veloce e aderente alle esigenze delle imprese artigiane”.

 

“Resta, comunque, fondamentale una gestione responsabile e tracciata dei rifiuti, – conclude Baiolini - basata su procedure consolidate senza gravare sull’attività quotidiana delle imprese artigianeGrazie a questo lavoro sindacale, vengono ridotti oneri e adempimenti burocratici, procedure complesse a rischio sanzioni. È un importante risultato per migliaia di imprese piemontesi, ottenuto anche grazie all’azione di pressing della nostra associazione che ha portato al riconoscimento delle specificità del nostro settore”.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium