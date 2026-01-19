Dal Cafè Chantant alla salute, un anno di eventi con “Il Salotto del Sabato Sera”

Con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5, prende il via la terza edizione de “Il Salotto del Sabato Sera”, il progetto culturale ideato e curato da Renè - Renato Cosenza, promosso dall’associazione sportiva dilettantistica L’Araba Fenice Evergreen.

L’iniziativa, che negli anni si è consolidata come uno spazio stabile di incontro e condivisione, torna ad animare il quartiere con una rassegna che unisce cultura, spettacolo, benessere, sport e tempo libero, trasformando la Scuola di Danza da Renè – L’Araba Fenice Evergreen, in via Caselette 13D (ingresso pedonale da via Pianezza 79), in un vero e proprio salotto contemporaneo.

A cosa si ispira

Ispirato ai caffè culturali di fine Ottocento e allo spirito del varietà italiano, “Il Salotto del Sabato Sera” propone un format intimo e partecipato, dove il pubblico non è semplice spettatore ma parte attiva di un’esperienza condivisa, fatta di dialogo, emozioni e relazione. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

La serata inaugurale è in programma sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21 e segna l’apertura ufficiale della nuova edizione con un appuntamento dal forte impatto scenico ed emozionale: “Cafè Chantant - Piume, Luci e Champagne”. Uno spettacolo elegante, ironico e coinvolgente, in cui diverse artiste si alterneranno sul palco in un susseguirsi di numeri di danza, teatro e musica, rievocando l’atmosfera del varietà storico e reinterpretandola in chiave contemporanea.

Tra lustrini, luci soffuse e momenti di leggerezza, la serata si propone come un viaggio tra suggestioni e sorrisi, accompagnato dalla presenza di Renè nel ruolo di anfitrione e filo conduttore, capace di creare un dialogo diretto e caldo con il pubblico, proprio come accadeva nei salotti culturali di un tempo. Un appuntamento–manifesto che racchiude l’anima del progetto: stare insieme, condividere bellezza e sentirsi parte di una comunità.

La programmazione

La terza Edizione 2026 si svilupperà poi lungo tutto l’arco dell’anno con una programmazione articolata che alternerà serate di Cafè Chantant a incontri dedicati alla salute, al benessere, alla spiritualità, alla formazione e allo sport. Dalle serate a tema ispirate alla Belle Époque, alla primavera e all’estate, fino agli appuntamenti informativi su salute e movimento, senza dimenticare la proiezione del balletto “Gli Abiti del Male” della Compagnia di Danza L’Araba Fenice e le prove aperte dello spettacolo “Ciack si gira”.

Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare. Informazioni e prenotazioni al numero 338 8706798.