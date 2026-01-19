Inaugurato a Pianezza l’albero della gratitudine, dedicato alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine

Inaugurato questa mattina a Pianezza, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata regionale della gratitudine alle Forze dell’Ordine per il contrasto alle mafie” che si celebra il 16 gennaio, l’Albero della Gratitudine, dedicato a tutte le donne e gli uomini in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Durante l’evento sono stati consegnati gli attestati di gratitudine agli appartenenti alle Forze dell’Ordine che si sono distinti per impegno, professionalità e dedizione nel loro servizio ai cittadini.

«La legalità è un percorso quotidiano che va scelto ogni giorno – commenta Mario Salvatore Castello, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza (Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale) che durante il suo intervento ha anche letto un messaggio inviato dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -: con questa iniziativa, dedicata particolarmente ai ragazzi in età scolare, ribadiamo la nostra scelta, dalla parte di chi combatte, con coraggio e dedizione, la criminalità organizzata. Sono felice che all’evento abbiano preso parte il vice Prefetto Francesco Farina e alcuni Sindaci dei Comuni che ricadono nel territorio di competenza dei Carabinieri di Pianezza. Quando siamo uniti, quando la cittadinanza diventa comunità, è più facile che il seme della legalità dia frutti».

«Ci tengo, in questa occasione così importante per il territorio – ha aggiunto Castello durante la premiazione degli Agenti -, a ringraziare il Questore Paolo Sirna per il lavoro svolto sul territorio e per non avere mai fatto mancare la sua presenza e il suo ascolto ai rappresentanti degli Enti Locali. Auguro a Sirna buon lavoro nei suoi nuovi incarichi e do un caloroso benvenuto al nuovo Questore di Torino, Massimo Gambino, che si è insediato nei giorni scorsi».

«L’Albero della Gratitudine – conclude Castello -, è una testimonianza che ogni giorno, dalla piazzetta della Legalità di via Cesare Pavese, crescerà e affonderà più profondamente le sue radici nel terreno di Pianezza. Non far mancare il nostro sostegno a chi ogni giorno si spende, a prezzo di enormi sacrifici personali, per la sicurezza di tutti è un dovere di cittadini ed è un modo per rinsaldare quel legame di comunità che è così importante per rendere più agevole il lavoro delle Forze dell’Ordine: dove ci si aiuta, dove ci si sostiene, è più difficile per la criminalità trovare e sfruttare le difficoltà e le problematiche dei singoli».