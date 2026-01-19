"Iran libero": il capogruppo dei Radicali Viale sventola la bandiera contro il regime

Dopo i cortei nelle piazze e strade di Torino, la solidarietà al popolo iraniano contro la repressione messa in atto dal regime arriva in Sala Rossa. Il capogruppo dei Radicali +Europa Silvio Viale ha sventolato in Consiglio Comunale la bandiera iraniana con il leone al centro (quella antecedente all'instaurazione della Repubblica islamica ndr).

Le proteste

Da oltre due settimane in diverse città iraniane proseguono le mobilitazioni contro il governo teocratico guidato da Ali Khamenei, accompagnate da blackout di internet e delle comunicazioni. Chi scende in piazza viene trucidato dal regime degli Ayatollah.

E a sostegno dell'Iran libero si registrano manifestazioni in tutta Italia: a Torino, nelle scorse settimane, ci sono stati diversi cortei per chiedere l'intervento del mondo esterno a supporto del popolo iraniano, che sta subendo una repressione fortissima per le proteste.