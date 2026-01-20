Il cielo si accende di nuovo: l’aurora boreale torna a colorare il Piemonte (e potrebbe risuccedere presto)

Scie luminose dai toni rosa e verde hanno illuminato, nella notte, il cielo del Piemonte e di altre regioni del Nord Italia, regalando uno spettacolo insolito e affascinante: l’aurora boreale. Un fenomeno straordinario per queste latitudini, solitamente confinato ai cieli del Nord Europa, che negli ultimi mesi si è mostrato più volte anche sul nostro territorio.

Aurora visibile nelle zone alpine

Nella notte appena trascorsa, l’aurora ha colorato l’atmosfera in una danza brillante di luci, visibile anche dalle zone alpine piemontesi. Uno scenario suggestivo che ha stupito osservatori e appassionati, rilanciato da diverse immagini e segnalazioni.

A generare l’evento è stata una potente tempesta solare, tra le più forti degli ultimi due decenni. Secondo le spiegazioni diffuse da fonti scientifiche divulgative come “Chi ha paura del buio?”, si è trattato di una Solar Radiation Storm di classe S4 su una scala che va da S1 (minima) a S5 (estrema). In termini semplici, il Sole ha rilasciato una grande quantità di protoni ad alta energia, capaci di raggiungere la magnetosfera terrestre lungo le linee del campo magnetico, con potenziali impatti anche su radio, satelliti e traffico aereo.

Fenomeno raro ma affascinante

Non è tutto: una espulsione di massa coronale (CME), ovvero una nube di plasma solare lanciata verso la Terra, è già in arrivo. Secondo le previsioni, potrebbe generare una tempesta geomagnetica di classe G4 (grave), aumentando così la possibilità di nuove aurore anche nei prossimi giorni.

Intanto, le prime luci sono già state avvistate da diverse aree dell’Europa centrale, comprese le regioni alpine italiane. Un fenomeno raro e affascinante, che continua a incantare e a interrogare.