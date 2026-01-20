Collegno, avvistamento eccezionale: torna l’Ibis Eremita

Un avvistamento insolito ha attirato l’attenzione di cittadini e appassionati di natura a Collegno. Nei giorni scorsi, in un’area verde della città, è stato segnalato la presenza di un Ibis Eremita, uno degli uccelli più rari e affascinanti d’Europa.

L’esemplare, riconoscibile dal piumaggio nero lucido con riflessi violacei, dal lungo becco ricurvo e dalla caratteristica testa glabra, sarebbe stato osservato mentre si alimentava tranquillamente, suscitando stupore e curiosità tra i passanti. Non si tratta di una specie comune per il nostro territorio, e proprio per questo l’avvistamento ha fatto rapidamente il giro dei social e dei gruppi Facebook.

L’Ibis Eremita è infatti una specie a rischio di estinzione, tutelata da progetti internazionali di conservazione. Un tempo diffuso anche in Italia, è scomparso per secoli a causa della caccia e della perdita degli habitat naturali. Solo negli ultimi anni, grazie a programmi di reintroduzione e monitoraggio, alcuni esemplari hanno ripreso le rotte migratorie storiche, sorvolando e talvolta sostando anche nel Nord Italia.

Una curiosità: molti ibis eremita oggi sono monitorati con Gps, che consente agli studiosi di seguirne gli spostamenti durante le migrazioni. Non è escluso quindi che l’esemplare avvistato a Collegno sia parte di uno di questi progetti, rendendo l’evento ancora più significativo.

Gli esperti raccomandano di non avvicinarsi e non disturbare l’animale, lasciandolo tranquillo durante la sosta. La sua presenza è considerata un segnale positivo per l’ambiente, indice di un ecosistema in grado di accogliere anche specie particolarmente sensibili.