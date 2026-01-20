Capitale italiana della cultura 2028, Moncalieri esclusa dal gruppo delle 10 finaliste

L'attesa, da metà dicembre si era protratta fino a oggi, martedì 20 gennaio. Purtroppo il responso arrivato da Roma non è stato quello atteso dalla Città del Proclama: Moncalieri, con il progetto "La periferia fa centro", non è stata inclusa tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.

Le 10 finaliste

A concorrere, il prossimo marzo, per l'ambito riconoscimento saranno Anagni (FR), Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa (SI), Forlì, Gravina di Puglia (BA), Massa, Mirabella Eclano (AV), Sarzana (SP) e Tarquinia (VT). Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche in programma il 26 e 27 febbraio prossimi.

Ora Expo 2030

Il sindaco Paolo Montagna, pur nella delusione per un verdetto che auspicava diverso, rilancia: "Ora, partendo dal dossier presentato, si apre la stagione che deve portare a Moncalieri Expo 2030, per celebrare nel modo migliore gli 800 anni della nostra città".