Moncalieri | 20 gennaio 2026, 16:34

Capitale italiana della cultura 2028, Moncalieri esclusa dal gruppo delle 10 finaliste

Ora la città del Proclama rilancia con l'impegno per l'Expo 2030

Una bella immagine del Castello di Moncalieri

L'attesa, da metà dicembre si era protratta fino a oggi, martedì 20 gennaio. Purtroppo il responso arrivato da Roma non è stato quello atteso dalla Città del Proclama: Moncalieri, con il progetto "La periferia fa centro", non è stata inclusa tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028.

Le 10 finaliste

A concorrere, il prossimo marzo, per l'ambito riconoscimento saranno Anagni (FR), Ancona, Catania, Colle di Val d'Elsa (SI), Forlì, Gravina di Puglia (BA), Massa, Mirabella Eclano (AV), Sarzana (SP) e Tarquinia (VT). Le finaliste saranno convocate per le audizioni pubbliche in programma il 26 e 27 febbraio prossimi.

Ora Expo 2030

Il sindaco Paolo Montagna, pur nella delusione per un verdetto che auspicava diverso, rilancia: "Ora, partendo dal dossier presentato, si apre la stagione che deve portare a Moncalieri Expo 2030, per celebrare nel modo migliore gli 800 anni della nostra città".

Massimo De Marzi

