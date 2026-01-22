Monopattini e sicurezza, bocciata la mozione sul ritiro dei mezzi in sharing

Fa discutere la mozione presentata in Circoscrizione 4 sul futuro dei servizi di sharing di monopattini elettrici e biciclette a Torino. Il documento, firmato dai consiglieri di Forza Italia Walter Caputo e Felice Scavone, è stato bocciato in Circoscrizione 4, mentre analogo argomento aveva trovato invece parere favorevole, pochi giorni prima, in Circoscrizione 2.

Una mozione che chiedeva di valutare l’efficacia degli accordi stipulati dal Comune di Torino con le società di sharing, arrivando - in caso di gravi criticità - a considerare anche il ritiro dei mezzi dal territorio.

Nel mirino sosta irregolare dei mezzi, marciapiedi occupati, utilizzi impropri e difficoltà nei controlli, oltre a problemi legati al decoro e ai costi indiretti di manutenzione degli spazi pubblici. Viene inoltre citato il tema della sicurezza: secondo dati si sarebbero verificati 3.895 incidenti in un anno legati all’uso di monopattini.

Tra i riferimenti citati anche le scelte di altri Comuni italiani, tra cui Firenze, che ha deciso per il ritiro dei mezzi sharing, e Bologna, dove sono stati introdotti limiti più stringenti. Ma il documento, respinto in toto, ha lasciato l’amaro in bocca ai due consiglieri. “La nostra - spiegano Caputo e Scavone -era una richiesta di valutare ciò che è già stato fatto in un’altra Circoscrizione, la 2, e in altre città amministrate dalla sinistra. È incomprensibile come questo documento sia stato preso sul piano politico, pur riguardando temi di sicurezza dei cittadini”.