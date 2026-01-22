"I figli della scimmia": al via a Torino le riprese del lungometraggio diretto da Tommaso Landucci

Hanno preso il via a Torino le riprese del lungometraggio I figli della scimmia, per la regia di Tommaso Landucci che firma anche la sceneggiatura insieme a Damiano Femfert. Il set coinvolgerà varie location del centro cittadino e si protrarrà per 5 settimane.

Figurano nel cast RICCARDO SCAMARCIO, FAUSTO RUSSO ALESI, LIDIYA LIBERMAN, ANDREA AGGIO, TANCREDI NALDINI, CRISTINA ODASSO e LUIGI DIBERTI. I figli della scimmia è una produzione Lungta Film, Mosaicon Film, Lebowski in collaborazione con Rai Cinema ed è realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 - Bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Vincitore del Premio Franco Solinas 2021 per la miglior sceneggiatura, il lungometraggio è stato selezionato all’Alpi Film Lab organizzato dal TorinoFilmLab del Museo Nazionale del Cinema e al MIA – CoProduction & Pitching Forum 2023, vincendo inoltre il Grand Prize al Jerusalem Sam Spiegel Film Lab nel 2023.

SINOSSI

Dario è padre di un bambino disabile, al quale dedica ogni cura e a9enzione, ed ha un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello. Nel crescente legame con il nipote ritrova il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che me9erà a rischio l’intera famiglia.