Elezioni in vista per il direttivo della Pro loco di None

Per None è il momento di votare il nuovo direttivo della Pro loco per il triennio 2026-2029. Le elezioni saranno uno dei punti all’ordine del giorno dell’Assemblea annuale dei soci, prevista per lunedì 26 gennaio.

Nella sede del Municipio, in piazza Cavour, al terzo piano, con convocazione alle 21.

Tra i temi da trattare anche il tesseramento dei soci 2026, la presentazione del bilancio definitivo 2025 e rendiconto, varie ed eventuali.

Per chi desidera votare è necessario essere in regola con il tesseramento di quest’anno. La propria candidatura, invece, si potrà avanzare anche sul momento. Per maggiori indicazioni e aggiornamenti in merito è possibile seguire i canali Facebook e Instagram della Pro loco.