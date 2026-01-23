 / Cronaca

Tentato stupro a Mirafiori Sud, il comitato Torino Tricolore "pattuglia" Mirafiori sud

Rossino: “Aggressioni e furti continui, i quartieri non possono essere abbandonati”

Dopo l’iniziativa in piazza Bengasi, è tornato in strada ieri sera in strada il comitato Torino Tricolore, questa volta a Mirafiori sud, nella zona compresa tra via Biscaretti di Ruffia, via Pramollo e via Buriasco, dove pochi giorni fa una ragazza ha rischiato di essere stuprata.

Siamo scesi in strada a Mirafiori Sud, precisamente nei pressi di via Biscaretti di Ruffia dove pochi giorni fa una ragazza ha rischiato di essere stuprata - ha dichiarato Matteo Rossino, portavoce del Comitato Torino Tricolore -, ma sono mesi che in questa zona residenti e commercianti fanno i conti con aggressioni, furti nei negozi e garage, auto spaccate, è ora di dire basta! Periferia non deve essere sinonimo di degrado - ha concluso Rossino -, non possiamo permettere che i nostri quartieri siano ostaggio della criminalità, siamo pronti ad aiutare tutti quei torinesi stanchi di vedere la propria città morire giorno dopo giorno”.

