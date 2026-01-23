A Torino apre lo Sportello Help, supporto digitale e assistenza per cittadini e famiglie

Un punto di riferimento per orientarsi tra pratiche digitali, comunicazioni ufficiali e opportunità del territorio. È attivo a Torino lo Sportello Help, un servizio pensato per offrire supporto concreto a cittadini e famiglie alle prese con le difficoltà della burocrazia e dell’accesso ai servizi online.

Allo Sportello Help è possibile ricevere assistenza digitale per la gestione dell’identità digitale, la scrittura del curriculum vitae, l’utilizzo della posta elettronica e la navigazione sui siti della Pubblica Amministrazione. Il servizio offre anche supporto per l’iscrizione a scuola, l’uso del registro elettronico e la prenotazione di visite mediche.

Non solo tecnologia. Presso lo sportello è possibile ottenere aiuto per comprendere comunicazioni ufficiali provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Agenzia delle Entrate e istituti bancari, spesso difficili da interpretare senza un adeguato supporto.

Lo Sportello Help fornisce inoltre informazioni sulle opportunità presenti sul territorio, dalla formazione professionale alle iniziative per il benessere e il tempo libero, rivolte sia ai singoli cittadini sia alle famiglie. Particolare attenzione è dedicata anche all’accesso a bandi, voucher e bonus, con assistenza nella presentazione delle domande e nel monitoraggio dello stato delle pratiche.

Tra i servizi offerti rientra anche il supporto per le domande Atc per le case popolari e per le pratiche legate alla morosità incolpevole, un aiuto prezioso per chi si trova in una situazione di fragilità abitativa.

Lo sportello ha sede in via Moretta 55/bis, a Torino, ed è aperto il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 11. L’accesso al servizio è libero; è comunque possibile prenotare un appuntamento tramite WhatsApp al numero 354.5183559, specificando il motivo della richiesta.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Città di Torino, nell’ottica di rendere i servizi più accessibili e di accompagnare i cittadini nell’utilizzo degli strumenti digitali e amministrativi.