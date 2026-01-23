Basket, la Reale Mutua Torino riparte dal Pala Gianni Asti: domenica arriva Cremona

Archiviata la sconfitta infrasettimanale sul campo di Forlì, la Reale Mutua Basket Torino è pronta a tornare davanti al proprio pubblico per affrontare la Ferraroni Juvi Cremona, nella sfida valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino).

Lo stop alla Unieuro Arena ha interrotto il momento positivo dei gialloblù, ma non deve cancellare quanto di buono è stato costruito nelle ultime settimane. A Forlì, Torino aveva iniziato la gara con grande lucidità, trovando ritmo ed equilibrio su entrambi i lati del campo, prima di subire il cambio di inerzia nel terzo quarto che ha indirizzato la sfida. Nel secondo tempo hanno pesato soprattutto le ormai note difficoltà al tiro dalla lunga distanza (4/19 da tre, Torino è quindicesima in campionato per percentuale dall’arco con il 33.1%), che hanno limitato l’efficacia offensiva nei momenti chiave. Il bilancio rimane positivo (12-11), ma ora l’obiettivo è ripartire subito per cercare di rimanere in piena zona per la postseason “bella”.

Il gruppo di coach Paolo Moretti è tornato in palestra per prepararsi a una nuova sfida dal peso specifico importante e dal quoziente di difficoltà per nulla banale, contro una Juvi Cremona in grande fiducia e che sta sorprendendo tutti in queste ultime settimane.

«Domenica affrontiamo una squadra che sta vivendo un ottimo momento – ha spiegato coach Moretti –. Cremona viene da quattro vittorie consecutive, ci siamo trovati di fronte non molto tempo fa ed è quindi una formazione che conosciamo bene, così come loro conoscono noi. Sarà una partita molto dura, contro una delle difese più solide del campionato. Ci aspettiamo una sfida equilibrata, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza».

GLI AVVERSARI | FERRARONI JUVI CREMONA

La Ferraroni Juvi Cremona è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. Il gruppo allenato da Luca Bechi, tecnico esperto e punto di riferimento del progetto Juvi, arriva al Pala Gianni Asti forte di una striscia aperta di quattro successi consecutivi, impreziositi da vittorie di grande peso come quella contro Brindisi e l’impresa esterna sul campo di Rimini. Cremona ha trovato solidità e identità soprattutto nella metà campo difensiva, riuscendo a tenere gli avversari sotto quota 70 punti per quattro gare consecutive. In attacco, il volto simbolo di questo periodo è Billy Garrett, in grande crescita e autore di 22.3 punti di media nelle ultime quattro vittorie.

Kadeem Allen resta un potenziale fattore se riuscirà a trovare continuità, mentre l’esperienza e il carisma di Alessandro Panni continuano a rappresentare un riferimento fondamentale per il gruppo. Accanto a lui stanno emergendo le qualità dei giovani esterni Gregorio Allinei e Tommaso Vecchiola. Nel reparto lunghi, la Juvi può contare su un gruppo solido e fisico composto da Matias Bortolin, Simone Barbante, Edoardo Del Cadia e Andrea La Torre. Pur restando tra le squadre meno prolifiche del campionato dal punto di vista offensivo (penultimo attacco del campionato con 103.1 punti per possesso, appena dietro alla Reale Mutua terzultima), Cremona affronta ogni gara con grande intensità e mentalità propositiva, qualità che l’hanno resa una delle formazioni più difficili da affrontare in questo inizio del girone di ritorno.

INJURY REPORT

Indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il suo percorso di riabilitazione al ginocchio destro (legamento crociato anteriore).

INFO BIGLIETTI

I biglietti per Reale Mutua Torino vs Ferraroni Juvi Cremona sono acquistabili online su Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket oppure direttamente al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), con apertura del botteghino domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 fino alla palla a due.

Come disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, tutti i biglietti delle gare di Serie A2 Old Wild West devono essere obbligatoriamente nominativi. La procedura prevede che ciascun tifoso acquisti il biglietto e si presenti all’ingresso del palazzetto con il biglietto nominativo e un documento di identità valido, che verrà richiesto dal personale di controllo.

I ragazzi fino ai 14 anni devono essere accompagnati da un adulto (1 adulto ogni 2 ragazzi). I bambini fino ai 6 anni di età hanno diritto al biglietto gratuito ( non ottenibile online ).

DIRETTA STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.