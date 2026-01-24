 / Cronaca

Cronaca | 24 gennaio 2026, 08:26

Giallo a San Salvario: ragazzo trovato incosciente in strada, morto in ospedale

Il ragazzo era in corso Marconi: vicino a lui una bicicletta

Giallo a San Salvario: ragazzo trovato incosciente in strada, morto in ospedale

E' giallo a San Salvario, dove questa notte un ragazzo di 23 anni è stato trovato privo di conoscenza in strada. Intorno alle 3 i sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti in corso Marconi, all'angolo via Nizza, dove era stato segnalato un ragazzo a terra incosciente. 

Vicino al corpo una bici

Il giovane, rianimato a lungo dall'equipe medica dell'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Cto dove però è deceduto. Al momento la Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: nelle vicinanze del corpo c'era una bicicletta.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi, comprese quelle di un malore o di un'investimento: non ci sono testimoni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium