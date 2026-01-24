Giallo a San Salvario: ragazzo trovato incosciente in strada, morto in ospedale

E' giallo a San Salvario, dove questa notte un ragazzo di 23 anni è stato trovato privo di conoscenza in strada. Intorno alle 3 i sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti in corso Marconi, all'angolo via Nizza, dove era stato segnalato un ragazzo a terra incosciente.

Vicino al corpo una bici

Il giovane, rianimato a lungo dall'equipe medica dell'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Cto dove però è deceduto. Al momento la Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: nelle vicinanze del corpo c'era una bicicletta.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi, comprese quelle di un malore o di un'investimento: non ci sono testimoni.

