Storico Carnevale di Ivrea: 51 carri da getto che prenderanno parte alla Battaglia delle Arance

Sono 51 i Carri da getto che prenderanno parte alla Battaglia delle Arance. La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea informa che nei giorni 15 e 16 gennaio 2026 sono pervenute 52 domande di iscrizione di carri da getto per la partecipazione alla Battaglia delle Arance dell’edizione 2026, a fronte dei 54 carri aventi diritto in seguito alla fase di pre-iscrizione.

Come previsto dal regolamento, la Fondazione ha svolto le necessarie verifiche sulla documentazione presentata, operando alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione Aranceri dei Carri e dell’Associazione Albo Conducenti Carri da Getto e tenendo conto delle indicazioni fornite in relazione ai rispettivi associati. Ove necessario, sono state richieste specifiche integrazioni e ulteriori verifiche documentali.

Al termine dell’istruttoria, 51 domande sono risultate accoglibili, in quanto complete della documentazione minima richiesta dal vigente regolamento e presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Non è stata invece accolta la domanda di iscrizione del Carro n. 33. Dall’analisi della documentazione è infatti emersa la mancanza del requisito previsto dall’art. 6, primo comma, del vigente Regolamento che stabilisce l’obbligo di iscrizione all’Associazione Albo Conducenti Carri da Getto per lo svolgimento del ruolo di conducente. Nessuno dei conducenti indicati nella domanda risulta iscritto all’Associazione, come confermato dal Presidente della stessa.