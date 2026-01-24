Moncalieri, via Papa Giovanni trasformata in zona di spaccio. Montagna: "Ampliare la zona rossa"

A Moncalieri è allarme per la zona di via Papa Giovanni. Si ripetono le segnalazioni di residenti esasperati dalla presenza di pusher e sbandati, che hanno trasformato, specialmente nelle ore notturne, il parco Battistini in una piazza dello spaccio.

Rabbia e preoccupazione dei residenti

“Abbiamo paura anche a scendere in strada, c’è una percezione diffusa di insicurezza. Soprattutto nelle ore serali”, hanno raccontato in parecchi, rivolgendosi anche al sindaco Paolo Montagna. La riapertura della bocciofila di Borgo San Pietro e le altre iniziative messe in campo, evidentemente, non bastano ancora per per riqualificare la zona, da qui nasce l'idea di chiedere al prefetto Donato Cafagna un ulteriore ampliamento della cosiddetta 'zona rossa', oltre l'area di piazza Bengasi, per veder rafforzati i controlli della polizia anche sul territorio di Moncalieri.

La richiesta di ampliare la zona rossa

"Noi a Borgo San Pietro non arretriamo di un centimetro. Negli ultimi mesi siamo intervenuti con decisione nei giardini di via Papa Giovanni: sgomberi di accampamenti, rimozione di tende, rifiuti e veicoli usati per consumo e spaccio di droga, potature mirate per eliminare zone franche dove si nascondevano attività illegali legate a stupefacenti e prostituzione. Oltre che eliminato l’isola ecologica a favore di bidoni dei rifiuti porta a porta. Interventi necessari, fatti per restituire spazio pubblico a chi lo rispetta", ha sottolineato Montagna. "Accanto a questo, abbiamo scelto una linea chiara: non lasciare territori abbandonati. Il messaggio è semplice: dove c’è luce, l’illegalità arretra".

Montagna: "La sicurezza non si fermi ai confini"

Poi il primo cittadino aggiunge che si andrà avanti in questa direzione, senza esitazioni: "Nuovi giochi, nuova illuminazione, più presidio, soprattutto nell’area di confine tra via Papa Giovanni e via Fratelli Rosselli. Perché la sicurezza non è uno slogan: è continuità di azione. Abbiamo chiesto al Prefetto di estendere la zona rossa di piazza Bengasi anche a quest’area e al Comune di Torino di condividere controlli e interventi straordinari. La sicurezza non si ferma ai confini amministrativi", ha aggiunto Montagna. "Nel frattempo, nelle aree di nostra competenza, agiamo". Come è successo di recente con lo sgombero dell’ex fabbrica dismessa di via Moncenisio, diventata rifugio abusivo per irregolari e senzatetto.

"Borgo San Pietro non è terra di nessuno", ha concluso il sindaco di Moncalieri. "È un quartiere di famiglie, lavoratori, anziani, giovani. Ed è nostro dovere – e lo faremo – difenderlo e valorizzarlo, giorno dopo giorno". Aspettando buone nuove sull'allargamento della zona rossa.