Volley, all’Inalpi Arena record storico per la Serie A: sold out Finale di Coppa Italia Frecciarossa

Era nell'aria, ma i dati finali hanno superato le migliori previsioni: la Finale della Coppa Italia Frecciarossa è ufficialmente sold-out. Sono 12.853 gli spettatori che accorreranno per assistere alla Finale dell'Inalpi Arena, la squadra Campione del Mondo di Scandicci contro la squadra Campione d’Europa e d’Italia di Conegliano in programma oggi, domenica 25 gennaio alle ore 15 in diretta Rai 2. Un nuovo record storico per la pallavolo italiana, in un weekend che ha già raggiunto obiettivi incredibili e unici, con più di 25mila persone che in questa due giorni hanno animato e animeranno le sfide delle eccellenze della Serie A.



Questo il commento del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris: "Quello a cui abbiamo assistito all'Inalpi Arena non è solo un evento sportivo, è un punto di svolta per l’intero movimento. Portare oltre 25.000 persone in due giorni in una delle eccellenze impiantistiche italiane è un risultato senza precedenti che premia la nostra volontà di osare, responsabilmente, una prova che la nostra Serie A può e deve crescere ancora. Il dato di oggi, con 12.853 spettatori, segna il record storico assoluto per la Lega Volley Femminile: un passaggio, non definitivo, che conferma la bontà delle scelte della Lega nel puntare su palcoscenici iconici, sfidanti, che però ci ha premiato con le splendide immagini di questo fine settimana".