I partigiani della Val Susa protagonisti delle "Staffette della Memoria" realizzato dai liceali di Bussoleno

Tra le celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione finanziate da Città metropolitana di Torino spicca il progetto “Staffette della memoria”, realizzato dalle 5^ della sede di Bussoleno del Liceo Norberto Rosa, su impulso della Unione Montana Valle Susa e con la collaborazione dell'ANPI.

Sono state realizzate 80 targhe da apporre accanto ai cippi e alle lapidi dei partigiani, dotate di Qr code con la storia del protagonista della Resistenza a cui l’iscrizione è dedicata.

“Il lavoro prodotto dai ragazzi del Norberto Rosa - commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo che ha partecipato alla presentazione del progetto al Liceo di Bussoleno - è proprio quello che avevamo immaginato lanciando il bando per l’80° anniversario della Liberazione: non solo trasmettere ai giovani i valori e la memoria della Resistenza, ma fare in modo che siano gli stessi ragazzi a farsi a loro volta portavoce di ciò che hanno appreso”.

Obiettivo del progetto, quello di dar vita a un inventario completo dei luoghi della Resistenza in Valle Susa, tramite un’approfondita ricerca che ha unito i dati in possesso delle sezioni Anpi locali, del Museo storico della Resistenza di Mompantero e del Comitato Colle del Lys coinvolgendo anche le famiglie degli studenti.

I ragazzi del Norberto Rosa, sotto la guida dei docenti del dipartimento di storia del liceo, avevano già intrapreso da qualche anno un progetto di mappatura dei luoghi della Resistenza valsusina, geolocalizzandone 191, per creare una mappa multimediale, accessibile però soltanto online, progetto che ora è stato implementato ricorrendo alle targhe.