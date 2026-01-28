 / Cronaca

La cantina occupata abusivamente era arsenale di armi e covo di droga: la scoperta dei carabinieri a Borgaro

Rivenuti 50 panetti di hashish, un fucile a canne mozze e uno a pampa: procede la procura di Ivrea

La scoperta fatta dai carabinieri di Borgaro Torinese

Cinquanta panetti di hashish (dal peso di oltre 3 kili), un fucile con canne mozze e uno a pompa, entrambi di calibro 12, accanto a cinquanta cartucce di stesso calibro. È quanto trovato dai Carabinieri della Stazione di Caselle Torinese le scorse settimane in una cantina - abusivamente occupata - di una palazzina di edilizia popolare di Borgaro Torinese. Il controllo è scattato nelle prime ore del mattino del 12 gennaio e tutto il materiale rinvenuto è stato oggetto di sequestro penale.

Ignaro il proprietario

Sono in corso accertamenti sulla provenienza delle armi, finalizzati a risalire ai proprietari e ricostruire, per quanto possibile, il percorso che le ha “condotte” nel locale cantina dell’ignaro proprietario. Procede la Procura di Ivrea.

