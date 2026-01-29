Automobilista e corriere con assicurazione scaduta nel 2025: ripresi i controlli a Luserna San Giovanni

Un corriere al lavoro nell’area industriale e un automobilista sono stati sanzionati e i loro mezzi sequestrati. Questo il risultato dei controlli svolti questa mattina (giovedì 29 gennaio) dalla Polizia locale sui mezzi che circolano sulla strada provinciale 161. Grazie ai varchi elettronici, entrati in funzione nel 2024, e posizionati sulla via principale di accesso al paese, hanno individuato infatti due autisti con l’assicurazione scaduta dal 2025.

“Solo qualche giorno fa abbiamo fermato altre due auto sempre senza assicurazione, il problema continua quindi ad essere importante” commenta Massimo Chiarbonello, comandante della Polizia locale.

Chiarbonello evidenzia come il numero degli automobilisti non in regola con l’assicurazione individuati nel mese di gennaio sia alto se si considera che i controlli sono diminuiti: “Abbiamo fatto meno controlli nelle settimane scorse perché il traffico è già faticoso a causa dei cantieri in corso – ammette –. Non vogliamo quindi incrementare i disagi per chi viaggia”.