Sicurezza, in corso perquisizioni in abitazioni di militanti vicini ad area antagonista

Blitz e perquisizioni nei confronti di persone ritenute vicine all'aerea antagonista. Si stanno verificando questa mattina, ad opera delle forze di Polizia, a poche ore dall'occupazione di Palazzo Nuovo e in vista delle manifestazioni previste per la giornata di sabato, 31 gennaio.

Il tam tam via social

A segnalare ciò che sta accadendo sono i messaggi che rimbalzano sui canali social di area a sostegno delle posizioni antagoniste. Il tutto accompagnato dalla frase "Continua la criminalizzazione nei confronti di chi lotta”.

Perquisite due case

A quanto si apprende, le perquisizioni avrebbero interessato le case di due persone ritenute vicine all’area antagonista dove sarebbero stati sequestrati alcuni vestiti. L’accusa, riferiscono fonti di area, sarebbe quella di aver partecipato alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna del dicembre scorso.

Resistenza e lesioni

Sono ritenuti responsabili di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni personali all’agente di pubblica sicurezza nell’adempimento delle funzioni in occasione della manifestazione cittadina contro lo sgombero della sede di Askatasuna del 20 dicembre nel corso della quale sono stati feriti 12 agenti di polizia, i due militanti nei confronti dei quali questa mattina la polizia ha eseguito due perquisizioni delegate dalla procura.

In particolare, i due indagati, secondo l’accusa, completamente travisati, si sarebbero resi responsabili dell’esplosione di materiale pirotecnico contro le forze dell’ordine, anche attraverso l’utilizzo di un tubo di lancio artigianale.