 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 29 gennaio 2026, 08:22

Brunori Sas bissa la data a Torino: il nuovo concerto all'Auditorium del Lingotto

Live il 14 ottobre

Brunori Sas bissa la data a Torino: il nuovo concerto all'Auditorium del Lingotto

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI –il nuovo tour di Brunori Sas fa il bis a Torino.  

Il secondo appuntamento sarà il 14 ottobre all'Auditorium Lingotto, sold out la data del 15 ottobre. 

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. Brunori, da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri, offrirà al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.


 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium