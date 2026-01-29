Brunori Sas bissa la data a Torino: il nuovo concerto all'Auditorium del Lingotto

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI –il nuovo tour di Brunori Sas fa il bis a Torino.

Il secondo appuntamento sarà il 14 ottobre all'Auditorium Lingotto, sold out la data del 15 ottobre.

TUTTOBRUNORI, CANZONI E MONOLOGHI fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione: un viaggio a tutto tondo dentro l’universo poetico e umano di Dario Brunori, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. Brunori, da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri, offrirà al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.



